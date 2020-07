Vallejos negó ser el organizador de la movilización en favor del gobierno nacional.

El comunicado textual expresa: El Intendente Municipal de Reconquista, Dr. Amadeo Enrique Vallejos, hace saber a la comunidad que su postura ante la situación de la empresa Vicentín sigue siendo la que mantuvo desde el primer momento.

Con prioridad en sostener las fuentes laborales, se llevaron adelante todas las acciones necesarias para mediar y lograr instancias de comunicación constructivas entre las partes involucradas.

En ese sentido, el Intendente aclara que no organiza ni adhiere a ninguna marcha o manifestación de cualquier índole, especialmente en los momentos excepcionales que estamos viviendo, en los que no se recomienda la realización de este tipo de concentraciones.

Es momento de continuar con el diálogo, mantener la paz social y seguir trabajando en pos del bien común.

La convocatoria de la multisectorial

Informamos que el próximo 9 de julio a partir de las 15,30 se llevará a cabo una

CARAVANA Y RUIDAZO EN APOYO AL GOBIERNO NACIONAL EN RECONQUISTA.

La misma partirá desde la rotonda del acceso sur y recorrerá las calles de la ciudad, en el marco de una jornada de movilización en todo el país, en apoyo al gobierno nacional conducido por Alberto Fernández.

Dicha jornada tiene carácter regional y provincial, con las siguientes consignas:

POR LA SOBERANIA NACIONAL Y LA PRODUCCIÓN

EN DEFENSA DEL TRABAJO Y LA PRODUCCION EN NUESTRA REGION

POR LA NO EXTRANJERIZACION DE LA EMPRESA VICENTIN

POR LAS POLITICAS NACIONALES CONTRA LA PANDEMIA

EN APOYO A LAS POLITICAS DEL PRESIDENTE ALBERTO FERNADEZ.

En base a estos puntos, la Multisectorial invita a la población en general a sumarse con vehículos, motos y bicicletas, en el día en que se conmemora un nuevo aniversario por la declaración de la independencia del país.

Además, los organizadores remarcamos que la caravana apoya la posición de los trabajadores aceiteros de la zona y de la provincia que avalan la intervención del gobierno nacional ante el riesgo de la extranjerización de la empresa Vicentin y del traslado de las actividades desarrolladas por los 200 trabajadores de Avellaneda al sur de la provincia.

Asimismo, expresamos que es necesario movilizarse en nuestra ciudad para exteriorizar un fuerte reclamo a los empresarios de la firma para que hagan frente a las deudas contraídas con los bancos públicos del país, el Nación entre ellos, y que además lo hagan con productores, cooperativas y trabajadores.

Multisectorial por la Soberanía Nacional y el Trabajo regional

Adhieren y apoyan: Sindicato Aceiteros y Desmotadores de Algodón del Departamento General Obligado y San Javier - – ATE Reconquista – SITRAM Reconquista – UOM Reconquista - UNIDAD CIUDADANA de Romang - CTA General Obligado - Partido Justicialista de Malabrigo – Consejo Departamental del partido justicialista- Ángel E. Dorado: sec. Gral. SITRAM Avellaneda – Partido Justicialista Avellaneda - Norte Amplio por los Derechos Humanos – Mesa Intersindical del Norte: SADOP, UPCN, SAT SAID, Sindicato de Obreros Curtidores, SITRAM Reconquista y Avellaneda- Judiciales ) Mesa de Encuentro Barrial - Movimiento de Mujeres Peronistas - Movimiento Evita Reconquista - Juan Carlos Crudeli: Concejal de la Ciudad de Romang- Centro José Gervasio Artigas Reconquista - Agrupación Jauretche de Romang – Liga Argentina por los Derechos Humanos - Frente de Mujeres y Diversidad Sexual Evita Reconquista - LÁ teatral - Agrupación en Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural - Asociación Civil Barrio Don Pedro Avellaneda – CTEP: Confederación de Trabajadores de la economia popular – Agrupación Compromiso Docente - FSP: Frente Social y Popular Reconquista – PTP: Partido del Trabajo y del Pueblo Reconquista – CCC: Corriente Clasista y Combativa Reconquista – APINTA - Fundación Juntos por la Inclusión Reconquista. Radio Bicentenario 98.3 - Mujeres Rurales y Campesinas Campo Hardy y zona. Ex presos políticos de Coronda en la Asoc. Civil El Periscopio – CTA DE LOS TRABAJADORES Provincia de Santa Fe -Patricia Mounier: Diputada Nacional - María de los Ángeles Sacnun: Senadora Nacional por santa Fe - Carlos Del Frade: Diputado provincial - Lucila De Ponti: Diputada Provincial - Luis Rubeo: Diputado provincial - Enrique Marín ex diputado provincial - Soledad Zalazar: Ex concejala - Darío Vega: Concejal de Las Toscas - El frente nacional campesino departamento vera y obligado - Mirta Noemí Vallejos, Concejal de la ciudad de Florencia - Jorge Carlos Dubouloy: Vicepresidente de Comuna de Campo Hardy - UOM Villa Constitución - HIJOS Reg. Santa Fe - Sec. De DDHH CTA nacional - Memoria Colectiva UNCO Universidad del Comahue - Partido Nuevo Encuentro-MAP Santa Fe - Pablo González, Sec General UOM Seccional Villa Constitución - Corriente Agraria Nacional y Popular CANPO - Asociación de ex presos políticos Peronistas 22 de Agosto Rosario - Naturaleza Viva Guadalupe Norte - Mesa Intersindical de DDHH: CTA de los Trabajadores-CGT- CTA Autónoma: 41 federaciones y gremios- Instituto Futaleufú de Esquel - Foro Contra la Impunidad y por la Justicia Santa Fe -Luciano Vigoni Ex Director P. Nueva Oportunidad - Diputada Matilde Bruera - Gerardo rico. Sec. Gral. del movimiento evita Santa Fe - Eduardo José Arguelles, ex Concejal UCR Vera- FESTRAM -Federación de Trabajadores Municipales - Fundación igualar - USINA, del pensamiento nacional y popular - Vía campesina - Seamos libres – UTEP- J.P. evita Nacional - UES: Unión de estudiantes secundarios - Frente agrario evita - Mercado popular rosario - Cooperativa el ceibo - Jardín victoria Walsh de Rosario - Movimiento nacional campesino indígena - Frente de inquilinos – Partido ciudad futura Rosario - F.T.C.I.O.DyA.R.A: Federación Aceitera y Desmotadores- S.O.E.I.A Capital Federa - Sindicato Aceiteros y Desmotadores ( Entre Ríos)- S.O.E.I.A.D.A :SANTIAGO DEL ESTERO - S.O.E.A.D :San Luis- S.O.E.A.T :Tancacha Córdoba- bloque de diputados provinciales " PJ FRENTE de TODOS"