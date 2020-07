De Ceres a Chile: la revista Mundoagro plasmó en su tapa el trabajo de Jazmin Biancucci y Diego Dadone

A saber, la revista tiene diez años de vigencia, es referente en la región, y pone el foco en la actualidad del campo chileno y la agroindustria, siendo su principal rubro la fruticultura y como cultivo la cereza y uva de mesa. En esta edición lanzaron 7500 ejemplares a la calle, un número significativo, más las publicaciones en redes sociales e internet.

Por su parte, Diego como fotógrafo hace algunos años participa en la página web www.fotorevista.com publicando sus trabajos. El sitio tiene sede en Buenos Aires y alberga a todos los fotógrafos de habla hispana del mundo. Por su talento y creatividad, Diego obtuvo premios en el año 2018 por la imagen de Jazmín, con quien ya se conocían porque le realizó el book de fotos para sus 15 años y le parece muy bueno el trabajo de ella como modelo.

Un día, la redacción de la revista Mundoagro decidió representar la situación actual que atraviesa la agricultura y la fruticultura en Chile y encuentran esta imagen en internet. Se pusieron en contacto con Diego para solicitar los derechos de autor de la foto y le proponen hacer la tapa y enseguida le cuenta esta gran noticia a Jazmín, que se sintió invadida por la felicidad.

En este momento de pandemia que todos vivimos y por la situación que atravesó la ciudad de Ceres llega una linda noticia para destacar y felicitar.

“Tuve la idea de hacer un trabajo de fotografía artística para empoderar el nombre de la ciudad donde nació Jazmín y yo. Decidimos hacer el proyecto Ceres, en el cual representaba a través de una persona a la diosa griega de la agricultura y fertilidad, donde la imagen iba a ir situando a esa persona en distintos cultivos que son lo que hacen rica a la tierra en esta región. La creamos aportando todo nuestro respeto y cariño hacia la diosa Ceres”, contó Diego a este medio y brindó un cálido e inspirador mensaje: “para los que sueñan que a veces un trabajo suyo puede trascender las fronteras, a nosotros nos llega con inmensa alegría, justo donde estamos atravesando una pandemia y las noticias del difícil momento que nos toca vivir por el aislamiento, esto es una buena noticia y estoy feliz que se pueda dar a conocer. Es un orgullo ser el puente entre lo que uno piensa a través de una imagen y donde puede llegar con un objetivo inimaginable que sea una tapa internacional”.

La modelo Jazmín, como la Diosa Ceres, en la imagen está luciendo una tela blanca lisa en una cosecha de trigo, rompiendo un poco con los estereotipos de la utilización de vestidos de alta costura. Desde la revista chilena decidieron editarla y agregarle un barbijo para representar la situación actual. Ella, tan feliz y orgullosa como Diego, también dialogó con este medio sobre esta maravillosa experiencia.

“Estoy pasando por un momento de mucha felicidad, desde el primer momento que Diego me habló para contarme que la revista Mundoagro había encontrado nuestra foto en la que representamos a la diosa Ceres, que les había gustado la foto y que la querían usar de tapa para su nueva edición de la revista, desde ese momento yo no lo podría creer. Aparecer en una revista era como un sueño que yo lo veía a futuro, no por sorpresa y sin que lo hayamos buscado. Es una imagen que se hizo hace tres años, la encontraron y trataron con tanto cariño y respeto. Nos tiene muy felices, esa es la palabra para describir cómo me siento, nuestras familias están súper contentos y no me puedo sentir más agradecida de todo lo que está pasando”, contó la protagonista de la tapa de la revista internacional Mundoagro.