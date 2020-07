Constanza no para de trabajar pese a la pandemia

En primer lugar, Cuaranta explicó que tomaron todas las medidas necesarias y recomendadas para prevenir el coronavirus y, afortunadamente, no han tenido ningún caso positivo. Si bien el pueblo no se cerró completamente, por la cantidad de ingresos que existen, se realizaron los controles a los camioneros y se les pidió que usen, tanto ellos como los vecinos, los barbijos correspondientes. Aunque “Gracias a Dios no tuvimos ningún caso, hicimos un centro de aislamiento con dos camas y todo lo que nos pidieron del departamento. No cerramos el pueblo porque tenemos más de 18 entradas, era casi imposible y no somos mucha gente para poder estar las 24 horas controlando. Viajábamos desde la comuna a hacer los trámites para cobrar jubilaciones y esas cosas, se siguió con la ambulancia, el traslado de gente y en la comuna repartimos alcohol en gel”. Aunque la pandemia continúa, los trabajos en la comuna sólo estuvieron detenidos quince días y ya se retomaron con normalidad, respetando el distanciamiento social. En cuanto a la construcción de las tres viviendas sociales, ya están terminadas y adjudicadas a familias locales, sólo resta hacer la instalación eléctrica para que puedan ser entregadas. Además, Cuaranta indicó que realizaron un pedido formal para poder construir cuatro viviendas más. “Estamos haciendo los trámites para entregarlas, falta la factibilidad de la luz de la EPE de Rafaela que nos tiene dar eso, se hace la bajada y se entregan a los nuevos propietarios. Esta el pedido para construir cuatro casas más, si salen bienvenido sea y, también, presentamos un proyecto para hacer otro plan de casas Fonavi, pero hasta ahora no hay nada”. Una de las novedades en la comuna, es que desde el 1º de junio cuentan con una oficina de Santa Fe Servicios para que los habitantes puedan abonar sus impuestos, recarga de crédito de celulares o sistema de televisión, entre otras cosas. Esto favorece a los vecinos ya que no deben viajar a otras localidades para poder hacer dichos trámites. Por otro lado, desde la comuna siguen trabajando en el mantenimiento de los caminos rurales y en el acondicionamiento de la localidad. Para eso, esta semana el presidente comunal participó de un acto en Moisés Ville, en donde el senador departamental le entregó un aporte para realizar el recambio de luces led en el ejido urbano y podrán adquirir diecisiete farolas. Por último, Claudio Cuaranta se sumó al pedido del senador Michlig, de presidentes comunales e intendentes del departamento San Cristóbal, para que el gobierno provincial se encargue del mantenimiento y repavimentación de las rutas 13 y 69S que actualmente se encuentran en muy mal estado. “La ruta 13 que pasa frente al pueblo se está deteriorando mucho y la ruta 69S que dependemos nosotros también. En la zona tenemos seis tambos, la producción sale todos los días y van para la industria de Humberto o Sunchales y necesitamos eso”finalizó diciendo el Pte Comunal.