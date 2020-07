Luciano Parola: "Pedimos un millón de pesos más para la producción en el nuevo presupuesto"

"Estaba presupuestado una partida de 700 mil pesos al año para producción y en eso están incluidos los créditos a tasa cero a la Mutual. Son 7 meses a la Mutual con 100 mil pesos por mes y en esos 7 meses se te consume el presupuesto. En el tercer presupuesto que nos pusimos ayer hay un poco más de 800 mil pesos anuales pero es muy poco dinero para una línea de créditos para economía, emprendimientos, economía social, empleo joven, es una partida absolutamente reducida para todos esos programas que están en curso", explicó el concejal del Frente Juntos Luciano Parola. "A propuesta inclusive del otro bloque se habló de un millón de pesos más, que se eleve un millón de pesos más, que se lleve a 1.700.000 pesos porque 700 mil lo lleva la cuota de la Mutual. Esto implica que hay que tocar las otras partidas para que no haya una partida puntual que tenga tanto impacto y eso queremos que lo haga el Ejecutivo porque si no seríamos hasta irrespetuosos, eso le corresponde al Ejecutivo", agregó Parola. "Todo este trabajo es a favor de algo bueno para todos porque nos había pasado por ejemplo en la partida de Salud que la veíamos muy acotada en la primera presentación y en la segunda reforma ya vino con un aumento de 3 ó 4 millones, lo que nos deja un poco más tranquilos a la hora de seguir dialogando sobre el tema Salud. Desde ese primer presupuesto a este, los cambios han sido muchos", acotó Sonia Martina. "La gestión más importante que nos movilizó en Santa Fe fue referida a Salud, muy productiva y para dar una muestra de apertura y de trabajo en conjunto hemos decidido presentarlo con la gente del SAMCO porque a raíz de un proyecto que presentamos hace un mes, de ahí vienen las gestiones", explicó Luciano Parola. "La feria de productos artesanales que proponemos tiene una ordenanza madre que es la de Economía Social, que esa la presentamos hace un par de meses. No quiero aburrir pero es importante distinguir entre Economía Social y Economía de Mercado, funcionan con dos lógicas distintas. En Economía Social hablamos de gente que hace trabajos de subsistencia, con una lógica distinta a la oferta y la demanda del mercado, normalmente gente que trabaja de manera informal desde su casa. Tenemos una ordenanza de apoyo a la Economía Social y de lo que hablamos aquí es de un apoyo, que vendría a ser una feria, un mercado, un paseo y uno se lo imagina lindo, con luces, con stands, que la gente camine y que pueda comprar productos artesanales, productos orgánicos, productos saludables, también como un lugar de encuentro, un evento cultural y la idea tuvo muchísima repercusión y mucha gente hasta nos sugirió lugares como el Museo o el Parque", agregó el concejal. Consultado al respecto sobre disposiciones municipales sobre la economía informal que Rafael Tosolini y Carolina Mangini explicaron en conferencia de prensa hace unos días, Parola señaló: "nosotros insistimos en que tenemos que tener en claro qué es la Economía Social y quiénes se encuadran dentro de la Economía Social para entender que tiene que haber distintas regulaciones y distintas disposiciones. La palabra clave para la Economía Social es acompañamiento, no restricción o denuncia, acompañamiento hacia un proceso de regularización. Porque son salidas laborales en tiempos muy difíciles, en tiempos de Covid, y es otra lógica que también tiene que ver con un cambio cultural con gente que está trabajando distinto, de otra manera, que tienen que ver con lo orgánico y lo natural o lo hacen como una forma de subsistencia. Hay que acompañar y promocionar, es un sector importante ya de nuestra economía y nosotros creemos que San Guillermo tenga productos emblemáticos que tengan que ver con la cultura de San Guillermo, que se muestren cuando vienen ciudadanos de otros lados, que haya ferias, que venga gente de afuera. Cuando el actor social crece va solo hacia la normalización y la regularización, lo que tenemos que hacer es ayudarlos a crecer".