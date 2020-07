Borgonovo y Freyre: "Las elecciones en San Guillermo se llevarán a cabo cuando vuelvan las clases" 

Luciano Parola y Sonia Soledad Martina Malano, concejales del frente "Juntos" señalaron que hay muchas posibilidades que haya elecciones en los próximos meses en San Guillermo.-

(Fuente TV Coop): "Cuando viajamos a Santa Fe, estuvimos hablando con José Luis Freyre, -Secretario de Municipios- y Esteban Borgonovo quienes nos manifestaron que la provincia esta interesada en que se concluya este proceso electoral que quedó a la mitad en nuestra ciudad, pero queda sujeto al inicio de clases. Cuando ellos consideren que en San Guillermo se puedan reiniciar las clases, es decir que la fecha de reinicio de clases va a estar atada a la fecha de elecciones para nuestra ciudad", contó Sonia Martina. Por su parte, sobre esta cuestión que mantiene en vilo a San Guillermo, Parola, agregó. "No me animo a decir un mes con precisión para determinar cuándo serán las elecciones, lo que si está claro que cuando se defina la fecha, luego hay un proceso electoral que hay que llevar a cabo. Va a ir de la mano con la vuelta de clases, mas los tiempos procesales que demandan las elecciones. Nosotros tenemos la intención que el proceso electoral se cierre este año. La gente se acerca asiduamente preguntando con mucho interés cuando serán las elecciones y nosotros tenemos que dar una respuesta". Por último, Parola se refirió al rumor que indica que este año no habría elecciones y dio su punto de vista. "No sé qué clase de versión es esa o es una estimación nada más. Yo no me baso en rumores. La única realidad es que el proceso electoral está abierto y si las clases regresan no habría ningún inconvenientes para que sucedan este año", finalizó.