Michlig visitó Ceres, entregó aportes y firmó convenios para la compra de luminarias led

Además entregó aportes económicos a instituciones y recorrieron obras en ejecución. Por otra parte, el legislador se reunió con Sergio Aladio, del gremio Camioneros brindando su respaldo a la protesta por el conflicto con Santiago del Estero, comprometiéndose “a seguir gestionando posibles soluciones”.

En contacto con la prensa local, el legislador resaltó, que “la Intendente Dupouy está llevando adelante una gestión excelente. Ceres tiene obra pública, está limpia, y ordenada financieramente. Todo en plena pandemia. Y acá estamos ayudando, acercando fondos, para que sigan trabajando junto a su gabinete, que ha demostrado ser honesto y capaz de llevar adelante una gestión diferente en beneficio de la gente”.

Durante el desarrollo de las distintas actividades también participaron el Diputado Marcelo González; los concejales Nicolás Maza, Ignacio Lemos y Miguel Rafael; los Secretarios de Hacienda Miguel Andrada y de Obras y Servicios Públicos Efraín Rojas; los colaboradores Raúl Ramonda y Arturo Ferrero, trabajadores de prensa, entre otros.

Convenio por $ 400 mil para luminaria led

En la Sede Municipal se procedió a la firma de un convenio entre el Senador Felipe Michlig y la Intendenta Alejandra Dupouy para la adquisición de luminarias LED por un total de $400.000 a efectos de continuar “embelleciendo la ciudad, brindando más seguridad, ahorrando energía y contribuyendo a un mejor medioambiente. Esto forma parte de un Programa Departamental que ya lo hemos desarrollado en las 4 ciudades y en 9 Comunas, a lo que seguiremos sumando más localidades”, indicó Michlig.

Alejandra Dupouy mencionó que desde febrero arrancamos con el recambio de luminarias, incorporando la nueva tecnología led. Primero en la rotonda de ruta 34 y 17, y seguimos con Av. Italia. Luego con un importante aporte de Felipe del PFI del Senado pudimos hacer la 1° parte de Bv. España (desde RN34 hasta el nuevo Hospital Regional). Continuaremos con la obra lumínica sobre Bv. Bernardo de Irigoyen (64 luminarias y 24 columnas)”.

“Ahora con este nuevo aporte del Senador -que ya fue transferido- cubriremos el tramo de Bv. España hasta calle Santa Fe y el tramo de Av. Belgrano (desde el Hospital hasta Bv. Vicente Casares). Quiero destacar que por el ahorro que generamos con la incorporación de esta tecnología la EPE nos reintegro $ 800 mil que es lo que nos permite seguir avanzando con más sectores de la ciudad”.

Aportes y recorrida de obras

Durante el acto desarrollado en la Municipalidad el Senador entregó –además- los siguientes aportes económicos del Fondo de Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Senadores:

– Asociación Protectora Amigos de los Animales $40.000.

– Club Central Argentino Olímpico $150.000 y al Club Atlético Ceres Unión $150.000. (En ambos casos para obras de sanitarios, vestuarios, etc. de un total de $ $ 300 mil).

– Municipalidad de Ceres, $ 100.000, para puesta en valor del Albergue “Paseo de la Vida”, en donde funciona el Centro de Aislamiento Comunitario.

Posteriormente las autoridades recorrieron la obra de la Av. Vicente Casares, y la Casita del Abrigo (casa de contención y protección para niños, niñas y mujeres con violencia de género).

Apoyo a la protesta de Camioneros y Productores

Por último se acercaron a acompañar al gremio de camioneros en la medida de fuerza que se desarrolla en el límite con Santiago del Estero. Allí dialogaron con Sergio Aladio y demás manifestantes, sobre las medidas de control que ejerce el gobierno santiagueño a los transportistas, productores rurales, y la gente que transita por las rutas de esa provincia.

Al respecto el Senador comentó que “respaldamos este reclamo de los trabajadores camioneros porque sufren un atropello a sus derechos constantemente. Que se los faje, y se les impida bajar a usar un baño o comer, es algo intolerable. No se puede seguir así, el Gobernador Zamora deberá entender que así no se pelea contra el coronavirus. No es que se le está pidiendo levantar los controles, nada de eso, sino que se atienda a la gente que transita las rutas, que lleva el alimento y los medicamentos a las provincias del norte, con más humanidad”, concluyó.