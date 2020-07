Reconquista: Celebración ecuménica donde violaron y mataron a Rocio Vera

"Si nos ponemos de pie con odio no vamos a mejorar las cosas, las vamos a empeorar. No nos tenemos que quedar callados. Honramos la vida de cada uno de ustedes que quieren hacer visible estas situaciones para que no vuelvan a ocurrir en nuestra comunidad ...y hacer acciones concretas que nos lleven a la paz. Tenemos que ganar paz en cada uno de nuestros corazones haciendo lo correcto. No queremos que vuelva a pasar. Por lo tanto somos todos responsables de cómo vamos a salir adelante de esta situación, y no es solo sino acompañándonos, y no alimentar la venganza.

¿Cómo seguir viviendo con este dolor, con esta impotencia, con esta injusticia?. Venciendo el mal con el bien, no hay otro camino. La justicia actuará y sino golpearemos las puertas para que toda la verdad salga a luz", reflexionó la pastora Liliana Caramutti.

El presidente de la Vecinal Carmen Luisa, Marcelo Sánchez, destacó que "la justicia está trabajando bien y de manera inmediata"; y habló de la decisión de trabajar en red para que no se repitan situaciones de este tipo.

Recordamos que los siete sospechados de violar y matar a Rocío Vera ya están imputados y todos permanecen detenidos. Seis son mayores de edad y uno es menor de 17 años.

Marcelo Sánchez presidente de la vecinal Carmen Luisa señaló que la justicia actuó rápido, “los vecinos a una semana quieren recordar la aparición del cuerpo de Rocío, recibimos el apoyo de las distintas iglesias”, agregó el dirigente vecinal. Prometió que las instituciones se van a involucrar, para que esto no vuelva a suceder, que nos comprometamos a seguir trabajando para que un hecho como este no vuelva a ocurrir", dijo el presidente vecinal.

“Queremos armar un programa de contención, hemos tenido diálogos con legisladores de la provincia de Santa Fe, trabajar de manera organizada y en red”, explicó Sánchez. Recordó que desde la comunidad barrial se habían hecho denuncias de lo que sucedía en el lugar, “eso no alcanzó, los vecinos nos piden que trabajemos, que nos comprometamos, las organizaciones religiosas nos van a acompañar en el proyecto de contención para que no haya otra Rocío”, concluyó.

Fuente: ReconquistaHOY