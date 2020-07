Santa Fe padeció un femicidio cada 11 días en lo que va del 2020

Un nuevo femicidio conmovió este fin de semana a la provincia de Santa Fe. Se trata del crimen de Julieta Delpino, de 19 años, joven oriunda de Berabevú (localidad pequeña del sur provincial). El principal sospechoso del femicidio es su ex pareja, un hombre de 28 años.

Sofia Botto, coordinadora provincial de MuMaLá Santa Fe, dialogó con “El Cuarto Poder” y reflexionó sobre esta ola de femicidios que padece nuestra provincia, que ya es peor a la del 2019.

En primer lugar, Sofia Botto sostuvo que “estamos muy tristes por este nuevo femicidio. Lamentablemente, estos finales ya no son tan inesperados. Este no es uno más porque detrás hay una historia particular de violencia machista”.

Además, la coordinadora provincial de MuMaLá Santa Fe sostuvo que “ya llevamos 18 femicidios en lo que va del año. Esto significa, uno cada 11 días. El año pasado, a esta altura del año habíamos sufrido 12 femicidios. Estamos muy preocupados por el silencio del Estado provincial ante esta situación”.

Consultada sobre su había denuncias registradas contra el agresor, Sofia Botto manifestó que no pudieron confirmar si había denuncias formales pero los vecinos aseguran que el acoso constante existía.

Finalmente, la dirigente feminista remarcó que la situación de pandemia profundizó la situación de violencia que padecen algunas mujeres porque tiene que permanecer más tiempo encerradas en sus casas.

Fuente: Reconquista.com.ar