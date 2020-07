El diputado Marcelo González se reunió con los docentes autoconvocados y manifestó que los apoya en su lucha

El diputado Marcelo González habló al respecto y contó que se reunieron con un grupo de docentes autoconvocados de San Cristóbal para escucharlos, intercambiar ideas, conceptos y recibir un documento que le entregaron con una serie de ítems para trabajar. El diputado aseguró que muchos de esos pedidos, anteriormente, se habían tratado con la Ministra de Educación Adriana Cantero, cuando se realizó la interpelación en la Cámara de Diputados de la provincia, pero siguen sin resolverse. Entre los ejemplos, se destacan las obras de infraestructura como la del techado de la escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal que todavía no tiene una solución.

En cuanto al tema central que es la discusión salarial, González consideró la paritaria como “una verdadera vergüenza. Hace un año atrás, me parece muy bien que se peleara con uñas y dientes el dos puntos de la cláusula gatillo y hoy, a siete meses de iniciado el año, este tema se está discutiendo pero muy por debajo. Si en verdad vamos a tomar esa paritaria nacional que lo que firmaron es una vergüenza, de estar hablando de montos en negro y montos insignificantes, creo que hay mucho para trabajar. Esperemos que cada uno cumpla con el rol que tenga que cumplir, nosotros legislar y los gremios defender a sus docentes en general, afiliados o no, porque cuando uno hace el trabajo bien va a tener mayores réditos y va a tener mayor cantidad de afiliados”.

Con respecto a la vuelta de las clases presenciales, es decir, el regreso a las aulas, el diputado, quien antes se desempeñó como delegado regional de educación, opinó que falta mucho tiempo para que eso suceda por varias razones.

“Hay que separarlo en dos temas. Uno, lo que se está planteando en paritaria por el tema salarial, entre otras condiciones, la veo muy lejana y, la otra, es ver cómo se instrumenta por más que han llegado algunas normativas provinciales. Por ejemplo la ruralidad, los docentes se trasladan en remises, en el cual van cuatro docentes y el chofer, en este contexto de covid no lo veo posible. La responsabilidad en quién va a tomar la temperatura de los chicos y los docentes, cómo se va a instrumentar lo sanitario, los espacios y demás. Hay que escuchar a los actores principales que son los docentes y los asistentes escolares que van a tener la mayor responsabilidad en esto. No fueron convocados y con los picos en la provincia no lo veo tan cercano en el corto plazo de quince, veinte o treinta días”.

Recambio de luminarias en municipios y comunas

Otra de las reuniones en las que participó González, está relacionada con este proyecto que llevan adelante junto con las comunas y las ciudades del departamento San Cristóbal.

Desde hace unas semanas, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de la provincia están entregando aportes para que las localidades puedan disponer de nuevas luminarias led. En muchos lugares ya fueron entregadas y en los pueblos pequeños llegaron a cubrir el 100% de la totalidad.

“Estamos llevando a distintas comunidades, las ciudades ya fueron beneficiadas, estamos por las distintas comunas tratando de brindar mejoras en la calidad de vida, mejoras en cada una de las comunidades con el tema de iluminación led, no solamente por el beneficio del consumo energético sino también por la energía limpia. Tienen muchísimos beneficios y lo bueno es que las comunidades lo están viendo. La idea es que en una gestión de cuatro años se trate de cubrir la mayor parte de las ciudades. El vecino creo que está viendo que se van haciendo estas cuestiones, son importantes resaltar que se hagan en tiempos complejos”.