Fueron por herramientas robadas y encontraron droga

Cerca del mediodía de este lunes, la UR XIII encabezó un allanamiento en un domicilio particular de barrio Rivadavia, con el fin de encontrar herramientas robadas, correspondientes a un hecho de hurto de los últimos días, por eso cercaron el lugar e irrumpieron de golpe.

Al ingresar, los uniformados no solamente habrían encontrado objetos malhabidos, sino que durante la requisa, también secuestraron droga (por el momento no especificaron qué tipo). Ante esto, debieron convocar a la Brigada de ex Drogas Peligrosas. Además, secuestraron dinero en efectivo.

Ampliaremos.