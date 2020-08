Caravana y bocinazo de docentes autoconvocados

Cristina Euvrard, Ángeles Oroño Glur y Laura Humbert docentes que integran el grupo de auto convocados que en la mañana del miércoles realizó una marcha para visibilizar una serie de reclamos. Cabe destacar que las docentes son afiliadas a Amsafe, y simultáneamente se manifestaron junto a un grupo importante de compañeros.

Los autoconvocados explicaron que realizan otro tipo de marcha porque aseguran que no se sienten representados por el gremio. “Los auto convocados surge porque veníamos viendo una serie de cosas a nivel educativo como la quita de la cláusula gatillo, el congelamiento de la antigüedad, una negociación por el arreglo de nuestro salario en donde sorpresivamente el gobierno ofrece un 3% y en medio de esa negociación llegó la pandemia y el Gobierno Provincial unilateralmente decide terminar con las paritarias, cierra la mesa de discusión y todo entró como en el marco de la justificación de la pandemia, donde nada se podía de discutir. Nosotros nos pusimos al hombro la escuela, el trabajo con los alumnos, no tenemos horarios ni fines de semana, porque debimos armar una estructura desde la virtualidad que no estaba pensada, nunca trabajamos desde la virtualidad jornada completa. Lo hicimos sin pensar que no nos habían arreglado el sueldo, debemos decir también que ya estaban los traslados docentes y que luego llegarían las titularizaciones, que fue ganado luego de muchas luchas en el contexto de paritaria. A día de hoy esto último no se efectivizó tampoco, además de que venimos sosteniendo la educación de los alumnos con nuestros recursos, nosotros pagamos internet, el equipamiento, el teléfono, todo eso con recursos propios. Con todo este malestar, terminamos con un cronograma de pagos extendido. Una falta de reconocimiento hacia nuestro trabajo. Nunca hemos escuchado nada que reconozca lo que estábamos haciendo. Un día surgió la idea de agruparnos y hacer algo, sentíamos en este contexto, que nuestro gremio no nos estaba representando de la manera que nosotros necesitábamos, que lo que se estaba haciendo era insuficiente. Empezamos a accionar por nuestra cuenta. Nos enteramos que en otros departamentos había gente con el mismo sentir y formamos un grupo de la provincia” detalló Euvrard.

La movilización colmada de bocinazos partió de la Plazoleta Almirante Brown y recorrió la ciudad de San Cristóbal. Ángeles Oroño Glur aseguró que “vimos mucho apoyo de la gente. Creemos que esta movilización llegará al gobierno, se realizó en varios departamentos. Nos tendrán que oír, también nuestro gremio que ante esta situación actúa de una forma tibia, no tiene el accionar combativo que ha tenido en otras épocas”.

Bajo el lema “el desprecio que la educación santafesina está viviendo nos moviliza” los docentes de la ciudad organizaron una caravana de vehículos y bocinazos para respetar las medidas de prevención de Covid 19.

“Quieren que volvamos a las escuelas es una condición que es muy peligrosa, justo cuando aumentan los casos. Caerá sobre nuestras espaldas la responsabilidad si un chico se contagia?.¿Nos enviaron un protocolo donde nosotros tenemos que reconocer si un chico tiene tos húmeda o tos seca y que hacemos con ese alumno? Es una falta de respeto, nuestra vocación es casi sacerdotal y no lo digo en términos religiosos, sino por la entrega que tenemos, llamados a las escuelas, hemos ido a casas para llevar el material porque no todos tiene conexión. Se ha hecho un trabajo, que es el doble del que se hace en presencialidad. No estamos en un país súper desarrollado, hay gente que vive y otros que trabajan en el campo, ¿qué pasa con el Ministerio de Educación y el Gobierno que no se da cuenta de eso? ¿Dónde está el gobierno, el ministerio y el gremio?” se preguntó Ángeles Oroño Glur.

Las docentes aseguran que el gobierno provincial desconoce la realidad. “cuando dicen que se va a comenzar por la ruralidad que son los alumnos que carecen conectividad, presuponen que el docente vive en la zona rural y no es así, el docente se traslada en remis hasta su lugar de trabajo, viajaran cuatro personas con el chofer? ¿De qué manera piensan implementar esto?. Nosotros vamos a continuar esta lucha, queremos ser visibles y usaremos estrategias creativas, podemos reclamar aun en pandemia, hay diversas maneras. Queremos ser escuchados” afirmó Cristina Euvrard.