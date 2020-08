Un siglo de vida, ¡felices 100 años Adelia!

Adelia Tiussi de Caffaratti, nació el 16 de agosto de 1920 en La Lucila y desde hace mucho tiempo vive en San Cristóbal, durante más de 50 años estuvo casada con Fortunato “Tito” Caffaratti, tuvieron cuatro hijos y formaron una familia hermosa y numerosa.

Sus hijos amados les regalaron trece nietos, dieciocho bisnietos y tiene la fortuna de ser tatarabuela de los más pequeños de la familia.

La “abuela Adelia” hoy celebra sus 100 años de vida, ella está muy bien, rodeada de sus seres queridos, tanto como la cuarentena lo permite, no toma medicación, le gusta comer, beber algo con sus nietos y vive de la manera que desea. En este invierno, se sienta al lado del hogar a leña con su gato, también le gusta mucho tejer y jugar a las cartas.

Adelia que viene de una familia longeva, porque su padre vivió 101 años, recibió en su hogar a El Departamental para expresar unas palabras, en estos maravillosos 100 años que cumple, y fue un placer poder charlar un rato con ella.

“Para llegar a los cien hay que portarse bien, no ser vago, no tomar demás y siempre trabajar. El amor de la familia también es importante”.

En este siglo de vida, sin dudas cosechó sabiduría, pasó por muchísimos momentos importantes para la humanidad, en el transcurso del tiempo fue y es testigo de todos los cambios en la manera de vivir como el increíble avance de la tecnología y hoy inmersos en esta pandemia mundial.

Antes, la vida en la campo era muy distinta a la vida actual en la ciudad y Adelia cuenta acerca de eso. Nació en La Lucila en un hogar construido con barro, junto a su marido luchó y trabajó siempre para darle lo mejor a sus hijos. En ese tiempo, para comer verduras había que sembrarlas y para comer pollos tenían que criarlos primero. Adelia se levantaba muy temprano para ir al tambo y además realizaba todas las tareas de la casa.

“Hay muchas diferencias, nada es igual que antes, para mí era mejor la vida de antes porque todos eran más unidos y hoy son otros tiempos. Antes había que lavar los pañales, ponerlos al sol para que se blanqueen un poco, todo a pulmón. Si querías comer un pollo tenías que agarrarlo, matarlo, desplumarlo, limpiarlo, en cambio ahora se compra y va al horno. Hoy no me puedo quejar, tengo cuatro hijos que se portan uno mejor que el otro y mis nietos que me quieren, yo no me cuido en nada, como de todo, me gusta tomar cerveza y mis nietos me invitan”.

Le agradecemos a Adelia y a su familia por permitirnos contar un poquito de su historia y homenajearla en estos asombrosos 100 años de vida.

“Muchas gracias que vinieron a verme con mis 100 años que cumple, estoy feliz y contenta porque tengo toda la familia, gracias a Dios no me falta ni un nieto, ni un bisnieto, ni un tataranieto y todos con salud”, expresó Adelia.

¡Felicidades!