Asesoría de imagen: estilo personal, moda y actitud

La asesora de imagen, por el momento está dedicada al público femenino, mujeres y novias, y se encuentra haciendo una formación de asesoría de hombre para añadir en un futuro.

Según explicó la especialista, el objetivo de una asesora es ayudar a las personas que no se sienten conformes o que tienen inseguridades a la hora de vestirse, entones se les brinda tips y consejos, teniendo en cuenta varios factores. Además, remarca que no es necesario salir de shopping y comprar cosas nuevas, sino que uno puede buscar prendas del placard, lo que sea que esté guardado hace mucho tiempo se puede reciclar y combinar.

“Primero hay que ver la colorimetría que tiene cada uno, si es frío o cálido, y desde ahí se trata de encontrar la paleta de colores adecuados, es decir, aquellos que te van a iluminar, sacar las ojeras y ampliar el rostro, porque tiene sensación de frescura y luminosidad. Es importante conocer uno su morfología facial y corporal, eso es fundamental porque a veces uno tiene la tendencia de comprar por antojo, algo que nos gusta y después no sabemos cómo usarlo o que nos hace algún defecto”, explicó Ile.

Lo primordial es encontrar el equilibrio justo para armonizar la imagen en su totalidad, pensando en el estilo de vida rutinario y en optimizar el guardarropa. Teniendo eso en cuenta una mujer puede redescubrirse y conocer nuevas formas de organizar la ropa y de vestirse.

Es importante destacar que cualquier persona puede recurrir a la asesora de imagen y no es un servicio élite como se creía anteriormente. Cualquier duda la puede aclarar, basándose en todo lo aprendido, en este caso, en la Escuela Argentina de Moda.

“Uno no siempre tiene que seguir las tendencias o la moda del momento, hay que pensar cómo es tu estilo de vida rutinario y qué cosas haces la mayor parte del tiempo. Yo por ejemplo soy maestra jardinera, por más que sea clásica y me encante andar de tacos, no es algo posible. Después de eso, empezamos a elegir calzados, prendas, accesorios y carteras”.

Lo que ofrece Ile es una propuesta distinta, que está teniendo respuestas positivas y ojalá continúe de la mejor manera posible. Siguiendo sus consejos, una persona puede cambiar completamente su imagen personal, su estilo y, de esa manera, sentirse bien consigo misma.

“Saca eso que tenés guardado, que no te animas a usar y trata de combinarlo con distintas prendas, hay que animarse. Es la actitud que cada uno le ponga a lo que lleva puesto, si estás seguro dale para adelante y no hay que dejarse llevar en lo que va a pensar la gente. Por suerte, está teniendo buenas respuestas, las chicas preguntan, me mandan mensajes y reservan turnos”.

Ile cuenta con un espacio muy bello y cálido para trabajar que preparó en su hogar y su cuenta de instagram para contactarla, por cualquier duda o inquietud, es “Matíz”.