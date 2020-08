La salud del primer infectado de Covid 19 en San Cristóbal

Diego Kvesich forma parte de los denominados trabajadores esenciales. El sábado luego de un viaje a Santiago del estero los síntomas de Covid 19 se presentaron en su cuerpo cuando ingresaba a la ciudad. Con mucha responsabilidad decidió aislarse y comenzó a llamar al servicio telefónico que brinda el gobierno de la provincia en estos casos. Como no tenía respuesta, fueron los del equipo del hospital local los que avanzaron sobre el tema.

“Me note afiebrado, distinto, y sabiendo el trabajo que yo hago y la exposición que tengo lo primero que se me pasó por la cabeza fue eso. Llegué a mi casa y decidí encerrarme y por teléfono llamé a mi familia para decirles que no vengan hasta aquí. Hace 10 días que estoy aislado” detalló Diego que se encuentra cumpliendo 10 días de aislamiento junto a su esposa.

Si bien faltan algunos días que deberá transitar con Covid 19, Diego asegura que “me tomé la fiebre y tenía 38 grados, no es una fiebre constante y fueron dos días que estuve así”.

La responsabilidad lo llevó a cumplir con el protocolo que indica la provincia. “Llamé más de 10 veces al 0800, lamentablemente el sistema está muy saturado, y son ellos los que deben darle la orden al hospital local para que realicen el hisopado. Y es complicado comunicarse, y finalmente pude hablar con la Dra Algañaraz y ella me contactó con el Dr. Ibañez, que fue él quien se hizo cargo de pedir y hacer los trámites necesarios y al otro día me hicieron el hisopado”.

El virus, como aseguran los infectólogos es muy contagioso, prueba de ellos es que Diego aun no puede determinar quién o qué situación lo pudo haber contagiado.

“Yo viajaba dos o tres veces por semana a Santiago del Estero para llevar pedidos, desconozco dónde me pude haber contagiado, contamos con todas las herramientas de contención para no contagiarme y, sin embargo, pasó. Uno se confía a veces, porque usa el barbijo dejando la nariz afuera y eso pudo haber sido una de los descuidos, usamos guantes descartables. Solamente tuve contacto con mi mujer y está aislada desde el mismo momento conmigo, ella no tiene ningún síntoma. El Dr. Obatta nos ofreció asistencia psicológica, la asistencia médica estoy conectado todos los días con el Dr. Ibañez, se comunica para saber el estado en el que nos encontramos. El equipo de salud del hospital es maravilloso”, detalló.

Con respecto a la asistencia de comida y todo lo necesario para no tener que salir de la casa, Diego asegura que cuenta con quien le realice esos trámites de logística. En una charla con un integrante del equipo de salid, le ofrecieron conjuntamente con la municipalidad alguien que lo pueda hacer. Horas después recibió un llamado del municipio asegurando que ellos no podían resolver esa asistencia. “Recibí un llamado de la municipalidad diciéndome que ellos no se pueden hacer cargo de brindarme todo lo que yo necesite, pero fue extraño porque yo no les pedí nada, porque para llamarme y decirme que no me vas a ayudar, preferiría que no me llames, queda muy al descubierto la falla, debemos tomar este primer caso y para el próximo tener otro tipo de atenciones” advirtió.

Finalmente, Diego Kvesich comentó que “el sábado cuando ingresé a la ciudad no me controlaron, yo venía con síntomas y me di cuenta que podía ser Covid. Mi señora es Licenciada en Seguridad e Higiene y estaba dando un curso de capacitación de Covid, el transporte para que el trabajo nos dio información. Llegado el fin de semana estimo que me repetirán el hisopado. He recibido muchos mensajes de aliento de gente conocida y otros que no conozco. Pero quiero decirle a aquel que sube una foto mía para señalar que es 'ese', y le puede pasar a cualquiera, no me molesta que sepa mi nombre” concluyó.