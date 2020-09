Plantar para el futuro: Organizaciones de la sociedad civil pueden sumarse al Programa Provincial de Forestación

La Intendente Alejandra Dupouy presentó el pasado 1 de septiembre ante el Ministerio Publico de la Acusación las denuncias contra el Ex Intendente Camilo Busquets y parte de su gabinete. También se presentó como querellante de la causa. Las causas involucran al ex Intendente Camilo Busquets, a su Secretaria de Hacienda Betiana Godoy y el ex Presidente del Concejo Juan Mansilla.