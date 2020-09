Estudiante de la UNL trabajó en la construcción del satélite argentino SAOCOM

Con el lanzamiento del Satélite Argentino de Observación con Microondas (SAOCOM) B1, el 30 de agosto Eliana Sánchez cumplió un sueño de cuando era niña: “ajustar un tornillito en un aparato y que vuele por el espacio”, expresó la Ingeniera Mecánica y Magíster en Tecnología Satelital, graduada de la Escuela Industrial Superior (EIS) anexa a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral y actual estudiante del Doctorado en Ingeniería, mención Mecánica Computacional, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la UNL.

El satélite está integrado por la antena -el instrumento principal- y la plataforma de servicios, fabricada por INVAP. Durante dos años, la joven trabajó en un equipo en el Laboratorio Integración y Ensayos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales para la fabricación de la antena, tanto del SAOCOM 1A como del 1B.

Eliana tiene 31 años y reside actualmente en Santa Fe. Consultada por cómo se sintió durante el lanzamiento del satélite, afirmó que “fue muy emocionante. También con muchos nervios porque, hasta que el satélite no se desacopla del lanzador, todo está en juego. Estoy muy contenta con lo que pudimos hacer, no sólo por el grupo con el que trabajé sino también por todas las personas que participaron en este proyecto a lo largo de 18 años”.

Del taller al doctorado

En el año 2001, Eliana eligió la EIS porque le gustaron los talleres. “Mi familia me llevó a conocer la escuela”, contó. Durante esa recorrida, cautivaron su atención los laboratorios de Física y el Taller de Mecánica, porque “desde chiquita me gustaba ensuciarme las manos y desarmar cosas”.

Sobre su paso por la EIS, Eliana destacó la formación recibida en la escuela. “Cuando estaba cursando mi último año, en 2007, obtuve la beca del Instituto Balseiro. Gracias a esa experiencia pude conocer el INVAP y ver un satélite por primera vez”, recordó.

También considera muy importante la calidad académica de la institución, así como la camaradería que se genera dentro de las aulas, laboratorios y talleres, que la llevó a cultivar amistades para toda la vida: “Tengo dos amigas de la escuela con las que seguimos en contacto permanente, incluso con una de ellas que está viviendo en España. Nos seguimos riendo de anécdotas de las viejas épocas”.

Luego de la EIS, Eliana continuó sus estudios de Ingeniería Mecánica en la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional. Posteriormente, cursó la Maestría en Tecnología Satelital en Córdoba y actualmente se encuentra desarrollando su doctorado en la FICH con una beca del Conicet.

“Elegí este doctorado porque mi objetivo era tratar de resolver computacionalmente fenómenos físicos que se observan en la mecánica. Mi tesis trata sobre una resolución numérica de problemas estructurales dinámicos, un tema que está bastante relacionado con mi tesis de maestría. Cuando comencé a trabajar en el proyecto SAOCOM y estaba terminando la maestría, me di cuenta que necesitaba más herramientas para poder seguir abordando problemas complejos de la ingeniería y de la tecnología, y considero que este doctorado me las va a aportar”, explicó Eliana.

Asimismo, la joven se refirió a su director y codirector, Federico Cavallieri y Alberto Cardona. “Los elegí porque no solo son especialistas del tema de mi tesis, sino también porque Federico fue un excelente profesor en el grado, que siempre nos acompañó mucho en el proceso de aprendizaje, y Alberto un especialista con sobrado conocimiento, experto en relacionar los fenómenos físicos con los sistemas de ecuaciones y la simulación computacional”, remarcó Eliana.

Disciplina estratégica

Palpitando el ingreso 2021, Eliana recomienda a las niñas y niños que escucharon nombrar a la EIS y tienen curiosidad por cuestiones técnicas que conversen con docentes, estudiantes y graduados sobre las carreras y potencialidades que ofrece la escuela. “Anímense y rindan el examen. Muchos tienen un poco de miedo, pero si estudian y tienen ganas de ingresar, estoy segura que van a lograrlo”, finalizó.

En cuanto a la Ingeniería, la joven considera que es una disciplina estratégica para aportar al desarrollo del país, dada su estrecha vinculación con la industria.

Por último, la joven se refirió al rol de las mujeres en este ámbito y señaló que su condición de mujer influyó en su desarrollo profesional. “Durante los últimos años se ha logrado repensar los preconceptos que se atribuían a la participación de las mujeres en actividades ligadas a ciencia y tecnología, lo cual ha permitido que tengan más oportunidades a la hora de trabajar en estos campos”, afirmó.