Provincia y Nación garantizan la continuidad de la obra del desagüe Espora, en la ciudad de Santa Fe

El gobernador Omar Perotti participó este viernes de una videoconferencia con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien se refirió a una serie de obras que se realizan en todo el país en el marco del Plan Argentina Hace, entre las que se encuentra la continuidad de los trabajos del Desagüe Espora, en la ciudad de Santa Fe.

En la oportunidad, Perotti destacó “el valor que la ciudad capital le da a esta obra, una ciudad que sufrió mucho las inundaciones y no tener resueltas estas situaciones preocupa y mucho. Hoy estamos aquí para ser testigos de que esta obra se retomó, tiene ritmo y un plazo de 12 meses para su finalización. Confiamos plenamente en todas las obras que hemos puesto en marcha en pandemia, que tienen que ver con agua, cloacas, el avance importante de la ruta 34, una autopista que nunca tuvo ritmo de construcción como el que hoy se ve”.

“Esas son las cosas que nos entusiasman en este esquema de pandemia y que los recursos fluyan a nuestra provincia, fluyan al interior, así arraigamos a nuestra gente y consolidamos una Argentina más federal”, concluyó el gobernador.

Por su parte, el presidente Fernández afirmó que “estas son políticas a favor de la gente, a favor de la mayoría argentina que necesitan del auxilio del Estado nacional para poder crecer y avanzar. Me alegra enormemente ver que en Santa Fe estamos haciendo un desagüe pluvial porque cuando asumí como Jefe de Gabinete acompañándolo a Néstor en el año 2003 vi la tremenda inundación que vivió esa provincia”, agregó.

En ese sentido, el presidente dijo que “vi la cara de los que sufrían eso y hoy me pone contento que podamos estar haciendo obras que nos garanticen que eso no le pase nunca más a Santa Fe, porque son argentinos que sufren, que necesitan y me alegra que desde las arcas nacionales salgan recursos para ayudar a santafesinos que son argentinos como todos nosotros”.

De la actividad participaron también los ministros de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y del Interior, Eduardo de Pedro; y el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón.

OBRA PÚBLICA EN PANDEMIA

Por su parte, Katopodis mencionó que “estamos continuando con esta recorrida que venimos haciendo en pandemia. Hoy son 19 provincias que recorrimos por este sistema a distancia, pero que implica que estamos concretando obra pública en pandemia, que nos vamos comprometiendo con cada provincia para construir una Argentina federal”.

En tanto, De Pedro felicitó “al gobernador de Santa Fe, en particular. En el mes de febrero, en una visita que hicimos, se nos planteó un gran problema interjuridisccional que eran los Bajos Submeridionales. En las provincias de Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco y Buenos Aires hay un gran problema de inundaciones. Esa visión estratégica de los gobernadores hizo que empecemos a planificar obras para mejorar la infraestructura y aumentar el sistema productivo nacional”.

“Hoy, con la provincia de Santa Fe, -continuó- estamos firmando un convenio para comenzar obras hídricas y empezar a solucionar el problema de inundación en cuatro provincias argentinas que van a poder poner en valor más de 8 millones de hectáreas ganaderas y productivas”.

Por último, Jatón explicó que “la importancia de esta obra tiene que ver con mirar a la ciudad de Santa Fe de una manera distinta. Esta obra, es un desagüe pluvial, ya que el 70 por ciento del territorio santafesino es aguas, sólo el 30 por ciento es tierra. Allí la importancia de los desagües pluviales en la ciudad de Santa Fe. Gracias presidente por poner la mirada en esta ciudad y en el trabajo conjunto, más allá de las miradas políticas”.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

La cuenca de aportes de este sistema abarca un área de 640 hectáreas, con aproximadamente una población de 31.600 habitantes. La obra limita al sur con la calle Estanislao Zeballos, al norte con la calle French , al oeste con calles San Martín y 9 de Julio, y al oeste con Camino Viejo Esperanza.

Esta cuenca presenta diferentes grados de desarrollos y ocupación de suelo, con gran porcentaje de calles pavimentadas, pero también con zonas bajas intermedias formadas por cavas, que dificultan la evacuación de los excedentes hídricos y actúan como reservorios, y para lluvias de gran intensidad desbordan, ocasionando inconvenientes a las propiedades cercanas y al tránsito en general.

La red de drenaje proyectada involucra la ejecución de varios colectores que atraviesan totalmente la superficie de la cuenca en el sentido Este-Oeste. Las principales Obras a ejecutar son:

>> Conducto Principal Espora-Risso desde calle 1° de Mayo hacia el oeste hasta su intersección con Camino Viejo Esperanza, cuyas dimenciones finales son 3m x 2.60 metros x 1.20 metros.

>> Conducto Principal Larrea, desde Peñaloza hasta Camino Viejo Esperanza, cuyas dimensiones finales son 3m x1.70 m x 1.80 m.

>> Conducto Secundario Pavón, cuya dimensiones finales son 2m x 2.40 m x1.40m.

>> Conducto Secundario Javier de la Rosa, cuyas dimensiones finales son 1.20 m x 1.20 m.

>> Entubamientos secundarios que acometen a los desagües troncales descriptos anteriormente.

Asimismo, el proyecto Cuenca Flores, conducto principal Espora, consiste en un conducto entubado dividido en 4 tramos que varían de sección de acuerdo al caudal de evacuación necesario, además de las obras complementarias como ser bocas de registro, bocas de tormenta, cámaras de captación, troneras de acceso, cabezales y corrimientos de algunos servicios. Con estas obras se beneficiarán los barrios Sarmiento, San Martín, San José, Belgrano y Facundo Quiroga.