Subastan cuchillos en Facebook

Fabián Díaz lleva 10 años fabricando cuchillos en un pequeño taller ubicado en calle Las Heras 1540 de la ciudad de San Cristóbal. La pandemia y la imposibilidad de salir con su stand a fiestas populares lo llevo a crear una subasta en su propia red social: Facebook.

“En el 2017 me robaron todas las herramientas. Trabaja en el taller de lunes a viernes y los fines de semana salía a vender a festivales, exposiciones o fiestas populares. Un día cuando regresé me encontré con la sorpresa que me habían robado todo. En esa oportunidad, en medio de la desesperación organicé un sorteo, vendí numeritos, la gente me dio una gran mano, recuerdo que me regalaron amoladoras, taladros como para poder trabajar. Nunca pude volver a comprarme todas las herramientas que tenía, pero seguí trabajando” recordó Díaz.

Con la modalidad de la subasta, Fabián Díaz vende cuchillos a todo el país, Rio Negro, Entre Ríos, Mendoza, entre otras provincias. Están fabricados con elásticos de sulkys, volantas y discos de arado.

“Con la pandemia, como no se podía salir a vender, no había fiestas y yo solo vivo de esto. Pensé que siempre se sale, preparé un par de videos que publique en mi cuenta de Facebook y desde ahí me va muy bien. La cuarentena no la he sentido, estoy trabajando muy bien. Tengo mucho trabajo gracias a Dios. Y se me ocurrió sacar a la venta, tipo remate un cuchillo por semana. El primero que vendí fue en $5.000. He vendido un cuchillo en $30.000 que para mí es mucha plata, que el cliente nunca pago y me lo quedé para mí, pero a la semana siguiente hice otra subasta y se vendió en $12.000, ese hombre cumplió la palabra, hizo el depósito y ahora tengo que enviarlo. La última subasta vendí un cuchillo en $38.000 y el hombre cumplió también con la palabra y se lo tengo que enviar al domicilio” comento Fabián.

Las subastas incrementaron notoriamente el precio a los cuchillos de Fabián Díaz. Asegura que con el dinero ganado volvió a adquirir las herramientas y a modo de agradecimiento les ofreció a los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Cristóbal donar un cuchillo para que ellos organicen un sorteo y todo lo recaudado quede para la institución. “Yo soy oriundo de Tostado, pero San Cristóbal es mi lugar, hace 12 años que vivo y lo siento como mi lugar” finalizó.