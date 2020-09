Autoridades de la UNL se reunieron con estudiantes trans y no binaries

Analizar las políticas institucionales que desarrolla la Universidad Nacional del Litoral para generar mayores condiciones de igualdad en la institución fue el eje central de una reunión virtual que mantuvieron este miércoles por la mañana autoridades universitarias y representantes de estudiantes trans y no binaries de la UNL.

En este contexto, se analizó el proyecto de cupo laboral travesti trans que días atrás fue presentado a la institución y que ya está siendo debatido en el ámbito de la UNL.Se trata de una iniciativa que se viene desarrollando desde el año pasado a partir de un trabajo colaborativo entre el Programa de Género de la UNL y la Federación Universitaria del Litoral, distintos movimientos estudiantiles y con estudiantes travestis transexuales, transgénero y no binarie de la Universidad.

El encuentro, concretado por plataforma Zoom, contó con la participación por parte de la UNL del secretario General, Adrián Bollati; secretaria de Extensión Social y Cultural, Lucila Reyna; y la directora del Programa Género, Sociedad y Universidad, Adriana Molina. En representación del colectivo estudiantil también participaron Milagros Baroni Bustos, Victoria Alejandra Ironici Castillo, Marlén Gómez Martínez, Fabiana González, Gaita, Shandel Spingola y Dionisio Germanis.

Garantizar derechos

“Culminamos una fructífera reunión con representantes de la Mesa de la Diversidad Sexual de Santa Fe. En términos generales, abordamos todas las políticas institucionales que viene desarrollando la UNL para generar mayores condiciones de igualdad en la Universidad. En lo específico, dialogamos en torno al proyecto de cupo laboral trans en la UNL”, explicó la secretaria de Extensión Social y Cultural, Lucila Reyna. En este sentido, completó: “Como Universidad reformista, UNL está a favor de toda ampliación de derechos y, más aún, en lo vinculado a la propia comunidad universitaria. Además, planteamos la importancia del acompañamiento no sólo en términos de la formación laboral, sino también de las trayectorias educativas que actualmente tienen los y las estudiantes trans y no binarias. La salida laboral es clave para el colectivo de la diversidad pero también es muy importante garantizar el derecho a la educación”.

Adriana Molina, directora del Programa de Género de la Universidad, ratificó “el compromiso de la UNL en promover todas aquellas acciones positivas que signifiquen transformaciones estructurales en materia de igualdad como no sometimiento, reconociendo los mecanismos institucionales de debate y acuerdos propios de la Universidad así como el contexto de crisis presupuestaria de las Universidades. En este sentido, el tema del cupo laboral trans es un tema que debe debatirse, resolverse y consensuarse en el ámbito institucional respetando los órganos de gobierno de la UNL”, señaló.

En primera persona

Victoria Ironici, estudiante de Abogacía, aseguró: “Es un día histórico. Poder presentar este proyecto es un paso trascendental para nosotres. Estamos participando de esta reunión en representación de todo un colectivo que hoy no puede estar presente. El proyecto, en su género y magnitud, es el más amplio de todo el sistema universitario argentino. Incorpora a la comunidad no binarie y eso es muy importante”. En esta línea, explicó: “Nuestro colectivo necesita mucho más. La sociedad necesita que la Universidad dé un salto cualitativo en garantizar derechos como el del trabajo, las libertades y las oportunidades. Sabemos que no va a ser sencillo. Que hay un proceso y que llevará tiempo. Pero confiamos en que el cambio se va a dar y va a ser un paso adelante. Este cambio lo van a vivir plenamente nuestras infancias y nuestras juventudes. Nos llena de emoción”. Finalmente, en referencia a la participación de cada una de estudiantes trans y no binaries en la reunión, aseguró: “Las experiencias compartidas son muy fuertes, intensas e injustas. Tienen que servir para cambiar el rumbo de la historia”.

Marlén, estudiante de Música, aseguró que “la aprobación de este proyecto es de suma importancia para nuestra vida estudiantil y laboral”. En línea, Dionisios Germanis, estudiante de Abogacía, indicó que se trata de “una deuda histórica y esperamos que se salde”, al tiempo que agradeció por “brindarnos este espacio para expresarnos y para que nos escuchen”.

Gaita, estudiante de la diplomatura en Trabajo Social, confió: “Para nosotres es muy importante poder contar con este cupo. Tiene que ver con ampliar derechos”.

Shandel Spingola, estudiante de Trabajo Social, remarcó que “todo tiene que ver con una falta de oportunidades. Tenemos muchas esperanzas en que el proyecto se aprobará en la UNL. La inclusión laboral para las personas trans es un derecho postergado. El cupo es una medida necesaria para paliar las desigualdades existentes”.

Género, Sociedad y Universidad

La Universidad Nacional del Litoral (UNL), a través de su Programa de Extensión Género, Sociedad y Universidad, ha sido pionera en el reconocimiento del derecho a la identidad de género. Entre las principales iniciativas podemos mencionar las siguientes:

*El desarrollo del proyecto de extensión Diversidad Sexual y Derechos Humanos; desafíos y estrategias de inclusión ciudadana (2011), el cual tuvo como objetivo dar visibilidad a la inclusión del colectivo dentro de la comunidad universitaria y en el ámbito de la ciudad de Santa Fe, trabajando especialmente los ejes salud – educación y espacio público.

*En 2011 el Consejo Superior, aprobó el reconocimiento y respeto por la identidad sexual y de género adoptada por las personas trans. De esta manera, previo a la sanción de la Ley, les estudiantes contaron con el derecho de figurar con la identidad autopercibida para todos los trámites administrativos de la Universidad.

*En el marco de ese mismo proyecto de extensión universitaria y en el contexto de debate de la Ley 26.743 de reconocimiento de la identidad de género se realizó un trabajo de lobby en el ámbito del Senado nacional, acercando información y debates a cada uno de les legisladores a través de una ronda de encuentros y visitas con el equipo extensionista y organizaciones LGBTTI+ que integraban en proyecto.

*En 2018 mediante Expte. EX-2018-28826467 -APN-INADI#MJ se realizó una presentación ante el INADI a los efectos de prevenir el desarrollo de una actividad donde se promovía el discurso de odio.

*En 2018 desde el Observatorio de Violencias de Género FCJS-UNL en conjunto con el Frente por el cupo laboral trans y la municipalidad de Santa Fe se desarrollo un “censo trans” que incluyó a 82 personas travestis – trans de la ciudad de Santa Fe, el cual es un insumo fundamental para el desarrollo de políticas en el ámbito local.

*En 2018, en el marco del Proyecto de extensión “La perspectiva de género en contextos de encierro”, se realizó una presentación administrativa para garantizar el derecho a los encuentros íntimos y a la no discriminación de mujeres lesbianas privadas de libertad.

*En 2018 se aprueba el protocolo para la prevención y abordaje de las situaciones de violencias de género en el ámbito de la UNL, el cual incorpora una perspectiva de diversidad sexual y reconoce todos los tipos y formas de violencias que atraviesan a personas LGBTTI+. En este marco se han realizado numerosos acompañamientos a estudiantes trans.

*En 2019, en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe se publica la Guía de fortalecimiento para la detección, atención y acompañamiento de situaciones de violencias de género la cual incorpora específicamente la guía de recursos y derechos de personas LGBTTI+.

*En el año 2019 y a partir de los datos obtenidos en el censo se desarrolló un encuentro en conjunto con la Provincia y la Municipalidad de Santa Fe y personas travestis – trans de la Ciudad de Santa Fe donde se socializaron los distintos recursos para la finalización de los estudios. De este modo se promovió el acceso a la UNL.

*En 2020, y en el contexto de la pandemia se garantizó el acceso a becas universitarias de les estudiantes trans de la UNL, se realizó un seguimiento y acompañamiento para propender al sostenimiento de los estudios.

*En el marco de la pandemia del COVID-19 se está trabajando en el desarrollo de una investigación en conjunto con la Secretaria de Igualdad y Género de la Provincia para monitorear el impacto del ASPO de la población travesti – trans en la Ciudad de Santa Fe.

Esta política institucional sostenida en el tiempo permitió concretar todas estas acciones que apuntan a generar mayores condiciones de igualdad.