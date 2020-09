Un joven apuñalado fue trasladado a Rafaela

Un domingo para el olvido en San Cristóbal. A los ya conocidos hechos en Barrio Pellegrini, anoche se sumaron dos nuevos episodios de violencia extrema. Primeramente en Cochabamba al 1900, tres sujetos llegaron, golpearon la puerta, y al ser atendido molieron a golpes a un joven de 18 años, a quien los agresores "acusaban" de haber tomado algo que no le correspondía.

Si bien la información no es oficial, se supo que esta persona habría perdido dos de sus dientes, sufrió varias lesiones en su rostro y hasta podría tener alguna fisura en uno de sus brazos. Junto a la persona agredida habría estado su novia, quién no habría sido víctima del acto de violencia.

Seguidamente, estos tres mismos sujetos también se habrían hecho presentes en Ladripa al 1100, con los fines de agredir a otro joven quien se percató de la situación y los enfrentó, hiriendo gravemente a uno de ellos con un arma blanca a la altura del pecho. Luego de enfrentarse, quienes habían llegado hasta el domicilio huyeron en un automóvil y, al percatarse de las lesiones de "su amigo", lo habrían dejado en las afueras del hospital para su atención médica.

El victimario, posteriormente fue detenido por los efectivos policiales.