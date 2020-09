La comisión vecinal de barrio Belgrano realizó el lanzamiento del concurso ¿Qué te pinta?, que consiste en invitar a todos los vecinos a embellecer el frente de sus hogares en esta estación primaveral.

Por motivos de la pandemia, el grupo no se está reuniendo personalmente pero siguen trabajando y conectados de manera virtual, entonces una de sus integrantes propuso este proyecto y a todos los pareció una linda idea.

“El proyecto que nos contó Meli Rogau se llama ¿Qué te pinta?, todos los vecinos del barrio pueden participar y acomodar su frente. La idea es ponerle un poco de color al barrio, incentivar a la gente y motivarla a que haga algo en esta primavera que estamos encerrados y que no se pueden hacer muchas cosas. En principio se pensó destinarlo para el mes de septiembre pero no tuvimos tiempo para difundirlo así que pensamos extenderlo”, comentó Carolina Scarpeccio.

Como pasó en estos meses de cuarentena, al estar aislados y con más tiempo libre disponible, muchas familias decidieron reacondicionar sus hogares y hacer algunos arreglos, por eso es que surge este proyecto, además del embellecimiento de todo el barrio Belgrano.

Quienes deseen participar pueden hacerlo hasta el día 15 de octubre y las opciones son muchas como pintar una maceta, plantar flores, pintar el frente y fabricar adornos con materiales reciclables para no invertir dinero. También los pequeños de la casa pueden hacer dibujos y colocarlos en las ventanas, por ejemplo. Después de que quede solista pueden tomar una fotografía y enviarla a alguno de los integrantes de la vecinal y así ya están participando.

“El barrio es muy lindo, uno si lo recorre ve que está todo florecido y eso tiene que movilizarnos a darle otra onda al barrio, a embellecerlo, pintando macetas o canteros. Invitamos a todos a que se sumen, la convocatoria salió por la cuenta de facebook de la comisión vecinal de barrio Belgrano y, a su vez, en los facebook personales de los integrantes de la comisión. En esas publicaciones pueden subir sus fotos o nos pueden mandar al 3408671256 o 3408680008”, señaló Melisa Rogau.

De todos los participantes, se hará un sorteo y se elegirán tres ganadores que recibirán un premio.

Continuando con el objetivo de que el barrio esté más lindo y colorido, desde la vecinal quieren impulsar otro proyecto pensado para el Club Belgrano.

“Nos gustó esto que vimos que el gabinete joven, la municipalidad y los centros de estudiantes estuvieron en la movida de pintar murales, fue justo también en nuestro barrio en la Plaza del Viajero, entonces pensamos alguna pintada en el barrio, como en el club Belgrano, con algún mural que represente esta onda primaveral. Vamos a seguir trabajando y a fin de año, como todos los años, va a venir la navidad y siempre participamos con algún arbolito o algo distinto vamos a hacer este año, con más ganas todavía con esto de la pandemia. Está muy lindo el barrio y va a estar más lindo todavía”, coincidieron Caro y Meli.

Además, las integrantes remarcaron que están las puertas abiertas para quienes se quieran sumar al grupo, también todas las ideas son bienvenidas y no hace falta tener una edad determinada para participar.