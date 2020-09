Recordar es volver a pasar por el corazón.

Nos enroscamos en el pesimismo y las amarguras (es que la vida se pone dura) y de a poco, casi sin darnos cuenta, empezamos a renunciar. Dónde cambió nuestra actitud? ¿En que esquina olvidamos la alegría, el optimismo, el entusiasmo y nunca más volvimos por ello? El momento en que te preguntas: ¿cuál es mi insatisfacción? es ahí donde empieza el cambio, donde es necesario mirar hacia atrás para encontrarnos con la persona que fuimos y poder calibrar nuestra brújula interior. "Todo ser humano tiene en su interior, en su alma, un sonido bajito, su nota, que es la singularidad de su ser, su esencia. Si el sonido de sus actos no coincide con esa nota, esa persona no puede ser feliz". (Sofía Prokofieva) Disponer de nuestro mejor ánimo para que las cosas vayan mejor, y no esperar a que las cosas vayan mejor para tener un mejor ánimo. Hoy tomate un momento para preguntarte: ¿Cómo vas por la vida? ¿Cómo te gustaría ir?

Dani Gallo Coach Coach Ontológico Profesional (ICF) Especialización Coaching Vocacional Diplomatura en Educación Emocional Whatsapp 3408675231 Instagram: @danig_coach