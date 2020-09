Los transportistas de paquetería y comisiones beneficiados con la pandemia.

Desde el mes de marzo que la cuarentena prohibió entre otros servicios, los colectivos interurbanos. Con esa medida, la ciudad de San Cristóbal se vio obligada a recurrir a los comisionistas para llevar o traer paquetes, papeles o mudanzas.

Los trabajadores de este rubro son muchos, El Departamental dialogó con alguno de ellos, más allá de las diferencias de su hoja de ruta, coinciden en que el trabajo se ha incrementado notoriamente.

Transporte Bulacio, de Martín Bulacio, lleva más de 15 años en el rubro. Los destinos son Rafaela, Santa Fe y Esperanza, dos días en la semana.

“Si, he notado un incremento. Me he visto superado en las expectativas. Es un contexto raro. La gente no puede trasladarse, no puede gastar es entretenimientos, vacaciones y opta por invertir en su casa, cosa que antes quedaban en un segundo plano, entonces traemos muchas cosas para el hogar. También otro movimiento que hemos notado es la mudanza de los estudiantes que estaban en Santa Fe y que ahora al poder estudiar a través de la virtualidad, lo hacen desde sus casas familiares” comentó Martín.

Matías Olivera lleva casi 9 años de trabajo en el rubro comisiones y paquetería. San Cristóbal Viajes, tenía días establecidos para ir a Santa Fe: lunes, martes, jueves y viernes. Por la pandemia y para extremar cuidados, redujo todo a dos días semanales.

“Desde que empezó la pandemia al mes siguiente pude realizar la autorización para circular. Nosotros corremos muchos riesgos, en mi caso estamos en contacto con muchos organismos, hospitales, sanatorios. En mi caso trabajo mucho con el hospital, el Hogar Alma, el Municipio de la ciudad, escuelas, IAPOS. Para cuidarnos por el Covid estoy viajando solo los martes y viernes por el momento. En este rubro es muy variado, se ha incrementado todo lo correspondiente al tema salud, pero lo que es correspondencia y papeles ha disminuido. Papelería a los organismos públicos muy poco, cosas puntuales. Al no haber transporte público, en Santa fe hay mucha gente de San Cristóbal así que se ha incrementado la paquetería entre las familias” detalló.

Por su parte, Transporte Julieta, de Meli Barberis lleva casi dos años y medio en el rubro. Cubre zonas de Santa Fe, Morteros, Rosario, Laguna Paiva, Ceres, Suardi, San Guillermo y San Justo.

“Por el tema de la pandemia incorporamos Rosario, tres veces por semana y San Justo una vez por semana. Santa Fe de lunes a viernes. Notamos un incremento importante, el doble. La gente ha tomado conciencia y no viaja. Envía los paquetes que son necesarios. Nosotros algunos días notamos el triple de trabajo. Antes viajábamos dos veces por semana y ahora lo hacemos de lunes a viernes” resumió.

Finalmente, Maximilaino Gallopo es el titular de Encosegura. Comenzó a trabajar hace muy pocos meses y surge de la necesidad de trabajar.

“El servicio surge por la difícil situación por la que atraviesa el transporte público de pasajeros de la cual soy parte, soy empleado y asociado a la Coop. TAL. Como no tenemos fecha de reinicio de la actividad, surgió la idea de armar un servicio de encomienda y logística. Los viajes y recorridos que realizo son los días martes y viernes por Rafaela, Esperanza y Santa Fe. Los días miércoles por Sunchales, Morteros, Suardi y todas las intermedias de la ruta. La evaluación que realizo es positiva a pesar de los momentos difíciles que se viven. Es una actividad esencial para tener conectada a la gente con las ciudades grandes, para realizar trámites. He visto que esta actividad ha tenido un resurgir, en muchos lugares se han incrementado esa actividad”