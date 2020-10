El PJ de San Guillermo insiste en denunciar irregularidades con sueldos

Aquí mostramos la respuesta a la minuta firmada por el Secretario de Gobierno Pablo Doro y por la Intendente Interina Romina López. Pedimos planilla de horarios y órdenes de pagos y nos enviaron un Excel que no tiene nada que ver con eso, no nos enviaron planilla de horarios por empleado ni órdenes de pago", explicó.

"Nosotros pedimos los meses de marzo, abril, mayo y junio. El señor Pablo Doro aduce que esta persona que cobra 300 mil pesos es una empresa que se contrata para que subcontrate personal. Yo me pregunto, ¿dónde está ese contrato? Porque desde febrero que funciona la Guardia Urbana ese contrato nunca entró al Concejo. ¿Qué implica ese contrato? ¿A quién se subcontrató? ¿Quiénes son? ¿Qué antecedentes tienen?

Si algo les pasa a estas personas subcontratadas, ¿del que los subcontrató o de la Municipalidad? Y si algo hacen mal, ¿de quién va a ser la responsabilidad, de quien subcontrató o de la Municipalidad? Un montón de cosas que no sabemos, porque ese contrato jamás pasó por el Concejo".

"Cuando uno ve la información enviada, ¿qué interpretamos? Que es un empleado. Hay información que se ha entregado antes donde resulta que este señor que en teoría tiene factura y tiene contrato cobró en marzo $116.750 a través de la Asistencia Social cuando la Asistencia Social tiene otra función. Sinceramente, ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos un millón de preguntas y no estamos mintiendo".

"Este dinero que se pone para esto surge del aporte de todos los sanguillerminos en impuestos y de esta manera está siendo manejado.

"Para continuar con esta sensación de improvisación vemos que otro señor cobra $137.310. Yo pregunto, ¿este señor es otra empresa que subcontrata a las explicaciones del señor Pablo Doro? ¿O no?

Nos dijeron que trabajó durante algunos meses 15 horas diarias los 30 días del mes. ¿Un Guardia Urbana puede estar alerta y capacitado trabajando 15 horas diarias y 30 días al mes? Este señor, al cual también le pagaban a través de Acción Social, cotejando nos encontramos que tampoco coinciden los números. Si trabajó 15 horas diarias 30 días al mes quiere decir que le pagaban 305 pesos la hora. Esta persona cobraba 4.500 pesos por día en plena pandemia. ¿Cuánta gente sufrió por la pandemia? Estos son papeles oficiales, presentados de manera mediocre, porque que una Municipalidad responda así a un Concejo realmente no corresponde".

En tanto el concejal Luciano Parola, expresó que en una Municipalidad las cosas no se explican, en una Municipalidad los papeles tienen que hablar por sí solos. Siempre nos dicen: "por qué no nos llaman que les explicamos". Esto no se arregla con una explicación verbal de una persona. Es una Municipalidad y no se puede manejar como un negocio particular".

"Yo soy funcionario del Concejo y me debo a la gente y necesito ejercer un control a través de los papeles, no a través de lo que me digan, sino no tiene ninguna seriedad esto. El papel tiene que hablar por sí solo. Tenemos un papel firmado que dice que gana 300 mil pesos. ¿Tengo que dudar de lo que firman? Tengo que llamar para que me expliquen, no es así, en una Municipalidad no se debe trabajar así".

