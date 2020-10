Caso Bazán: Claudio me dijo que tiene temor de contagiarse de Covid en la cárcel»

En la cárcel donde está detenido Bazán, hubo casos de Covid en cuatro pabellones distintos. Su mujer aseguró que «los cuatro pabellones donde hubo casos están separados de donde está Claudio hoy. La mayor preocupación fue cuando apenas llegó allí, que estuvo en un Pabellón común comunitario durante diez días. Luego lo trasladaron a otro, de mayor seguridad, donde comparte la celda con tres compañeros más».

«En la cárcel les hacen seguir un protocolo, pero yo acá estoy acostumbrada a ciertas normas de higiene y quizás no sean las mismas. Limpian con lavandina, se lavan las manos, usan barbijo, alcohol, pero el miedo que pueda contraer la enfermedad está igual, sobre todo a la edad de Claudio». El médico sanguillermino tiene 59 años.

«Me gustaría que mi esposo estuviera en casa y él también lo anhela. Nunca debió ir a la cárcel. Es muy injusto que tenga que exponerse a esta situación siendo inocente», remarcó. Además, agregó: «Claudio trabajó siempre del lado de la Justicia y hoy que la Justicia no sea justa con él, es muy desagradable».

Por otro lado, se refirió al estado anímico de Bazán y dijo: «ahora está un poco mejor, pero estuvo muy mal, tiene altibajos emocionales, sigue medicado por un psiquiatra desde su intento de suicidio». La esposa remarca que su marido intentó quitarse la vida en San Cristóbal cuando pasó 50 días sin ver el sol en una pieza sin ventanas.

También habló sobre la situación que está viviendo ella junto a su familia y dijo: «esto es muy duro para nosotros, estoy con una mano sosteniendo mis hijos que no pueden viajar y la otra a Claudio, tratando de mantener un equilibrio familiar. Estamos muy afectados por la situación particular y general que estamos viviendo. Me las arreglo como puedo y me exijo seguir fuerte porque no me puedo permitir caer. Agradezco a mis amistades que están pendientes y a la sociedad en general. Me ayuda mucho el gran apoyo que me manifiestan».

Especial de Ignacio Cortés para El Cincel