Erica Carrizo presentó “Ciencia y Tecnología en la subalternidad"

Carrizo cursó el nivel primario en la escuela Bernardino Rivadavia y la secundaria en la Normal “Mariano Moreno”. Gran parte del tiempo trascurrió jugando al básquet en el club Racing. “Viví en San Cristóbal hasta los 18 años porque a esa edad me fui a estudiar Biología y Biodiversidad a la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Después de terminar la universidad volví a San Cristóbal y durante un año estuve trabajando en la Escuela Municipal de Ciencia y Tecnología Juvenil. A principios de 2008, fui becada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, para cursar la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad de Buenos Aires, en la cual también hice mi Doctorado en Ciencias Sociales” sintetizó.

En la presentación virtual del libro, la autora se refirió a la gestación del libro. “La decisión de escribir este libro fue luego de la presentación de la tesis doctoral de la UBA. Por entonces tenía mucho miedo, quería que muy poca gente estuviera en esa presentación porque en ese momento hacíamos algo que muy poca gente lo hacía, mientras resistíamos en el neoliberalismo hacia el interior del estado, estábamos sistematizando el tiempo real que estaba pasando. En ese momento no era sencillo. Luego de presentarla, dije bueno, es un documento escrito para unos pocos, con un lenguaje muy especializado y hermético, propio de las producciones académicas a las cuales nosotros estamos acostumbrados y caí en la cuenta que tenía la obligación de compartir esto que había generado a través de un instrumento de libre acceso y en un lenguaje accesible para la mayoría, contribuir a la democratización del conocimiento porque significa democratizar el entendimiento y por lo tanto las decisiones”

Este libro me ayudo a seguir fortificando mi posición como productora de conocimientos y como gestora que está orientada a analizar esos procesos, a describirlos, pero para intervenir, es lo que me motiva. No queremos escribir libros para que estén durmiendo en las bibliotecas, sino que queremos modificar nuestras realidades, aportar a la modificación de este sistema capitalista patriarcal moderno y cientificista que implica cambiar los modos de producción de la ciencia y la tecnología y los modos en que se gestionan”.

Para completar, Erica Carrizo aseguró que “el libro se centra en el campo de estudios en el que me especialicé en estos años que es la política de ciencia y tecnología. En la primera parte del libro se estudia cómo definen estas políticas los países que tienen un mayor grado de desarrollo, como Estados Unidos, los países europeos y también los del Este Asiático (Japón, Corea del Sur y Taiwán) y en la segunda parte, se hace una comparación de cómo fueron esta política en la Argentina durante los dos gobiernos de Cristina Fernández (2007-2015) y el de Mauricio Macri (2017-2019).

El libro es de acceso gratuito y se puede bajar de la página web de la Editorial Teseo, “creí que era la mejor forma de poner a disposición lo que había hecho y también de devolver toda la ayuda que recibí de mucha gente y de muchas instituciones que me permitieron estudiar. Prácticamente toda mi trayectoria educativa la hice con ayuda de becas, sino hubiera sido muy difícil hacerlo. Hoy la forma de devolverlo es poniendo en circulación lo que estudiamos y ayudando a mejorar el Estado argentino desde adentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación en el que trabajo como Directora Nacional de Proyectos Estratégicos” finalizó.