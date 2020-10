La Corte Suprema inauguró el nuevo edifico de Tribunales en San Cristóbal.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, autoridades judiciales, gubernamentales y legislativas participaron este miércoles 14 de octubre del acto de inauguración del flamante edificio judicial sede cabecera del Departamento San Cristóbal.

El mismo se encuentra ubicado sobre la Avenida de los Trabajadores Ferroviarios al 1200. La inversión aproximada asciende 280 millones de pesos.

“7 años para una obra de esta envergadura no es mucho tiempo. La iniciamos en el año 2013, el primer y la segunda etapa eran las más importantes para terminarlas y hoy vinimos a inaugurar la tercera y última etapa. Además, es un tribunal con todos los elementos modernos que necesita desde el punto de vista informático, también lo que es la jurisprudencia de los jueves y secretarios Lo mismo que tiene los tribunales en Rosario o Santa Fe van a tener aquí en San Cristóbal. Es una gran alegría y como dije en el discurso, yo inicié mi carrera judicial en un lugar que tenía el inodoro roto. En aquel momento tenía cierto contacto y todos los viernes me iba a la corte para pedir, por eso yo sé lo que necesita el interior y muchas veces no se le da la importancia que tiene porque la provincia es una sola, es una unidad. También estamos terminado en Reconquista y avanzamos en Cañada de Gómez, después podemos seguir con Casilda y Venado Tuerto que el gobierno anterior antes de irse nos dio el viejo hospital, al cual se le quito todos los accesorios y estamos evaluando para que todo el fuero penal, la defensa y también el Ministerio Público se mude a ese lugar” sintetizó.