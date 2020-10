Gustavo Bagnasco confirmó que los concejales están aislados por prevención

Nuestra Secretaria dentro del bloque es Natalia Frugoni Zavala, esposa de Pedro Giménez, ella no tiene síntomas hasta el momento pero por las dudas y para evitar inconvenientes decidimos aislarnos por nuestra propia decisión. Por eso, no hay sesión esta semana y si la situación se mantiene después de cumplir con 7 días de aislamiento podríamos retomar las sesiones la semana próxima”.

“Pedro tomaba los recaudos correspondientes y por ello Nati aparentemente no está contagiada y hasta ahora no tiene los síntomas. No está previsto en el reglamento hacer sesiones virtuales y para ello tendríamos que modificar el reglamento. Los concejales de Juntos por el Cambio entendieron la situación y se solidarizaron con nosotros”, agregó.