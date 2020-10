Elecciones 2021: podio para las mujeres, grandes protagonistas en las listas a concejales

Esta ley recorrió un largo camino, donde se crearon una innumerable cantidad de trabas para impedir que sea aprobada. Tuvo dos medias sanciones en los últimos años en el Senado, donde no fue ni siquiera tratada. Santa Fe era una de las ocho provincias que no contaba con la paridad de género en los distintos poderes del estado. La lucha de las mujeres hizo retroceder los perjuicios de la cultura patriarcal y fue desde el Senado esta vez donde se presentó la propuesta. Fue aprobada y pasó a la cámara de diputados donde se le realizaron una serie de retoques y retornó este mismo jueves al Senado, la cámara de origen, donde con el voto de todos sus integrantes quedó finalmente aprobada.

La nueva ley de paridad estuvo en duda hasta el inicio de la sesión por las tensiones entre el reclamo de la Mesa de Mujeres por la Paridad, las diferencias en la letra chica entre los diferentes bloques y además que los cambios sean aceptados por el Senado, cámara que se adelantó al votar meses atrás un proyecto del justicialista Rubén Pirola.

El dictamen conjunto firmado el miércoles por un plenario de dos comisiones sufrió cambios durante un cuarto intermedio para que el Senado lo transforme en ley.

En el 2021

La ley empezará a entrar en vigencia en los comicios de concejales del año próximo, pero recién en 2023, en las elecciones de las diferentes comunas. La norma no alcanza a la fórmula a gobernador y vice y las mayores diferencias marcadas por las mujeres está en la conformación de duetos y no duplas tras las primarias. También, cuestionaron que la ley no establezca que las vacantes deben ser por género y no por corrimiento de listas. Desde todos los bloques políticos hubo largos discursos, especialmente de las mujeres que integran el cuerpo. A esa hora, el Senado ya había sancionada la norma y Rubén Pirola decía que "la ley es producto del diálogo parlamentario, de la búsqueda propositiva de los consensos".

Las mujeres reivindicaron la larga lucha por logros desde el voto femenino hasta acá y no dejaron de cuestionar el "machismo político". En general, el proyecto fue votado por todo el arco político a excepción de los cuatro integrantes de Somos Vida y Familia que pidió la abstención. En particular, hubo votos negativos a varios artículos, pero no cambiaron el dictamen.

Los alcances no sólo para los políticos

El texto establece el principio de paridad de género en la composición e integración del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, partidos políticos, entes públicos o con participación estatal y asociaciones, concejos y colegios profesionales.