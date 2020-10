Multitudinaria fiesta al aire libre en Suardi

Durante el fin de semana, las redes sociales se llenaron de fotos y videos mostrando como el Parque Municipal de Suardi se ha transformado en el epicentro de la "noche" para cientos de jóvenes de la ciudad y de localidades vecinas que arman un verdadero "boliche" al aire libre sin el más mínimo control de parte de las autoridades municipales y policiales.

Este acontecimiento generó que un reconocido DJ de una nuestra región y dueño de La Base, Mariano Miguel Fuyana, se expresará en sus redes sociales: "Mientras en Morteros los boliches estamos cerrados acá Suardi a 17 km estamos de joda y nosotros con los boliches cerrados. No se entiende, no?.

Los chicos tienen q irse a Suardi para salir, habiendo boliches cerrados en Morteros ?? Fuimos dos veces hablar. A la Municipalidad y el COE parece que en Morteros el virus está en los boliches. No estoy en contra de Suardi. Ojo. Los felicito por bancar porque los chicos salen igual no se quedan mirando TV en casa.", aclaró y se descargó.

Fuente: tv.coop