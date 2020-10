Gustavo Bagnasco informó sobre la suspensión de las actividades en el Concejo de San Guillermo.

El bloque "Juntos" esta en aislamiento preventivo por un contacto surgido con Natalia Frugoni Zavala, "trabaja en nuestro bloque, es la conyugue del Dr. Pedro Giménez afectado por Covid-19. Estamos aislados desde el sábado a la mañana. Esto hace que no se pueda constituir el cuórum en el concejo. El resto de los concejales también adoptaron esta misma medida al igual que la secretaria del concejo, por lo que estamos trabajando en forma virtual desde nuestros hogares. Aún no hemos aprobado el funcionamiento virtual del concejo, para ello necesitamos aprobar una resolución que modifique el reglamento interno del cuerpo. De no mediar inconvenientes próxima semana podríamos retomar nuestras labores normalmente" aseguro el presidente del concejo municipal de San Guillermo.-