Lorito Rosa: Una historia de vida

"Me recorro toda la ciudad, empiezo a la mañana tempranito, voy por todos los barrios, cruzo la ruta para ir a Pueblo Viejo y después a la tarde sigo, a veces se terminar a la noche, pero estoy acostumbrado. Hace desde los 12 años que empecé a vender en la calle, para ayudarle a mi mamá, que tenía un trabajo pero necesitaba que yo la ayude y este año estoy cumpliendo 42 años de edad, así que cumplo 30 años trabajando en la calle y estoy feliz haciendo lo que hago", explica.

"Desde niño empecé en San Cristóbal a vender para diferentes panaderías, pasé por una enorme cantidad de panaderías, siempre ofreciendo en la calle. Así crecí y siempre trabajando. Hace un par de años me vine a San Guillermo pero después tuve que volverme a San Cristóbal y hace unos 8 meses que ya volví nuevamente a San Guillermo y la verdad que después de este regreso la gente me adoptó como sanguillermino. Me siento querido, la gente me para por la calle, charla, me compra los productos, estoy muy contento", agrega.

"Mi gran sueño es en algún momento poder tener yo mi propio proyecto, mi propio negocio, no dejo de soñar con que algún día eso se pueda dar, creo que todo es cuestión de seguir trabajando. Igualmente, estoy muy agradecido a la gente de Panadería Lor-Yam, a Jorge y Lore que me dan todos los productos para vender: panes, facturas, criollos, masas, de todo".

Fuente: El Cincel