Dengue: «Ceres no está en epidemia, y no amerita fumigar toda la ciudad»

En una síntesis de lo expuesto, Leandro Bonzini sostuvo «La fumigación como método válido de prevención del dengue no es lo mejor indicado. No se puede fumigar todo, porque se está intoxicando una cadena que incluso pelea contra el mosquito transmisor. El veneno que mata al mosquito, no es toxico para el hombre, pero si para toda la cadena de los insectos. Si fumigamos matamos al mosquito adulto por 7 días, pero en 7 días, los huevos se convierten en mosquito y al problema lo volvemos a tener.

"Solo si hay una epidemia podríamos fumigar toda la ciudad. Ceres no tiene epidemia. En Ceres hay solo dos casos confirmados por laboratorio, pero, «esto no quiere decir que no vayan a aparecer más casos».