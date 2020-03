Paritaria municipal: FESTRAM decretó un paro de 48 hs

Luego del cuarto intermedio dispuesto la semana pasada, ayer tuvo lugar un nuevo encuentro de la mesa paritaria en el marco de la negociación por la política salarial del año en curso para el sector municipal y comunal.

Ante la falta de propuesta por parte de los Intendentes y Presidentes Comunales, los representantes paritarios de FESTRAM resolvieron decretar un paro total de actividades para los días martes 17 y miércoles 18 de marzo, en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe, con movilización.

La modalidad del mismo será sin concurrencia a los lugares de trabajo.

El reclamo será por una política salarial que sea superadora a los índices de inflación, debido a la urgente necesidad de recomposición del poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras.

El Secretario General Claudio Leoni, expresó: “Lamentablemente nos vamos, no sólo sin una propuesta salarial sino que tampoco avanzamos en el resto de las demandas del sector. Como venimos diciendo no podemos ser los trabajadores quienes asumamos los costos del ajuste y la falta de definiciones macroeconómicas.”

No obstante ello, la organización gremial reitera que se mantiene dispuesta a continuar las negociaciones durante esta semana a los fines de recibir una propuesta acorde a los intereses y necesidades del sector.