Campaña "Apadrina un niño en navidad"

Este año no será la excepción, sin dudas serán unas fiestas atípicas, pero, los pequeños merecen recibir amor y alegría.

Ya comenzando el tramo final del 2020, los organizadores están trabajando y realizando publicaciones para que muchas personas puedan sumarse a esta campaña y apadrinen a un pequeño, obsequiándole un regalo

La idea fue del sancristobalense Fabio Abba, que actualmente reside en Santa Fe por cuestiones laborales, junto con la Casa del Niño. Año tras año la campaña fue creciendo y en la última navidad más de mil chicos recibieron un presente que les dibujó una hermosa sonrisa, ese es el propósito, hacer felices a niños y niñas, algo que parece tan simple y que es un gesto muy bondadoso.

El Departamental dialogó con Fabio Abba, quien recordó cómo comenzó esta campaña, todo lo que lograron y confirmó que la llevarán a cabo este año pese a la pandemia porque hay muchísimos chicos que viven en situación de vulnerabilidad y necesitan de la solidaridad de todos.

“La campaña arrancó con tan solo 50 chicos de la Casa del Niño hace 11 años atrás, después fuimos incorporando escuelas primarias de San Cristóbal y después de escuelas rurales de la zona, ahora estamos en 1500 chicos aproximadamente. La campaña nos debe llenar de orgullo a todos los sancristobalenses porque no sé si hay otra campaña de este tipo en el país y tampoco creo que haya una que perdure tantos años haciendo este acto solidario maravilloso”.

Para trabajar en la campaña se conformó un grupo muy lindo de personas, además los docentes tienen un rol fundamental ya que los regalos se entregan en los establecimientos educativos la última semana de clases. Por la pandemia, como los chicos no concurren a las aulas se buscará la manera de que reciban sus regalos.

“Hay generaciones de chicos que empezaron en jardín, terminaron séptimo grado y todos los años recibieron su regalo, se educó sabiendo que a fin de año llegaba ese regalito de alguien que no conocían que venían de muy lejos. Lo importante es que los chicos sepan que valen mucho, que se sientan importantes y, segundo, sembrarles esa semilla de la solidaridad, del amor al prójimo que, seguramente, va a prender en cada uno de ellos, cuando sean adultos se lo van a transmitir a sus hijos y van a ayudar a alguien que necesita”, contó Fabio y agregó que “quiero destacar la mano que nos dan los docentes y el personal de servicio de las escuelas e instituciones que participan de la campaña”.

Este año, cambiaron tantas cosas por la pandemia que generó temores en los organizadores pero saben que los chicos necesitan y merecen ser felices, y que hay muchas personas solidarias que colaborarán para que así sea.

Por eso, además de los obsequios, se entregarán canastas navideñas a cada una de las familias para que puedan compartir en nochebuena.

Con respecto a los padrinos y madrinas, cualquier persona puede participar, sea de la ciudad de San Cristóbal o de otro lugar del país, los regalos llegan si o si.

Al que desee participar se le asigna un niño o una niña con todos los datos como y sus datos para que puedan comprar un obsequio acorde a su edad. Se podrán depositar en distintos lugares y los docentes se encargarán de pasar a buscarlos y corroborar que no falte ninguno.

“Siempre necesitamos, se pueden comunicar conmigo, nos pueden contactar por redes sociales o por el facebook Apadrina un Niño en Navidad. Les pedimos a todos que en lo posible compren el regalo en el mes de noviembre y que lo lleven al Bazar Estrellita en Caseros 1280. Le pedimos que sean juguetes nuevos, lo que quieran, puedan y sientan, los chicos siempre están agradecidos y hasta guardan el papel que envuelve el regalo, que no sean juguetes bélicos y evitar comprar ropa o calzado porque se complica si el talle no es el adecuado para cambiarlo. Pueden compartir esto con sus compañeros de trabajo, amigos, familia y vecinos”, expresó Fabio e invitó a todos a apadrinar una niña o un niño esta navidad.