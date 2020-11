El justicialismo local renovó autoridades, Yolanda Acuña es la nueva Secretaria General  

En el encuentro partidario entró a la cancha un actor que viene creciendo dentro del mundo Peronista, nos referimos a la agrupación “Volver a Perón”, creada en marzo de este año por el presidente del gremio ferroviario a nivel nacional Sergio Sasia y apoyada por los trabajadores de los talleres del Belgrano Cargas.

Estaban presentes todos los sectores internos. La lista la encabeza Yolanda Acuña, una dirigente de la vieja guardia que además es la madre de Sergio Sassia, luego el resto de los cargos se completan con nombres relacionados con los distintos sectores internos.

El Consejo Ejecutivo provincial del Partido Justicialista acordó que las elecciones internas para renovar todos los cargos provinciales, departamentales y distritales se realicen el 20 de diciembre, el mismo día en que fue convocado los comicios nacionales. La decisión fue adoptada en el marco de la reunión virtual que encabezó Ricardo Olivera -en la sede partidaria de calle Crespo- y con los consejeros en sus oficinas o viviendas particulares. En la próxima reunión partidaria se aprobará el cronograma electoral que se pondrá en marcha en la segunda quincena de octubre. Más allá de la coincidencia en la fecha de la interna, los cronogramas provincial y nacional no serán iguales debido a que contemplan diferentes plazos. Los apoderados partidarios del PJ realizarán consultas con sus pares nacionales antes de dar a conocer los plazos de presentación de afiliaciones, listas, etc. De todas maneras y pese a estar fijada la fecha, la renovación de autoridades estará sujeta a la marcha de la pandemia y las habilitaciones correspondientes. "Hoy es impensable abrir escuelas para una elección interna, esperemos que esto se pueda realizar en diciembre" señaló uno de los consejeros al término del encuentro. Tanto la conducción nacional del PJ como la santafesina están con mandatos vencidos pero prorrogados por decretos nacionales dictados en el marco de las vigentes medidas de aislamiento y/o distanciamiento social. Por último se comentó que Ricardo Olivera sería propuesto para seguir al frente del partido por otro periodo más.-

"El objetivo es unir al peronismo para volver a gobernar San Cristóbal"

El objetivo del grupo fue renovar las autoridades partidarias, tal como lo explicó Marcelo Theiler, el nuevo secretario de prensa, “todo esto surgió después del fin de semana, cuando las autoridades partidarias bajaron la orden de que teníamos que organizar esta nueva lista, con la premisa de lograr la unidad y, felizmente, se llegó a un consenso para que Yolanda conduzca los destinos del partido”. Para Yolanda Acuña, que milita desde los 14 años, hoy con 77, es un desafío enorme el que está emprendiendo, pero tiene el apoyo de todos sus compañeros. “Es un desafío muy grande y le agradezco a los compañeros, trataremos de ordenar, unirnos a todos los peronistas y trabajar juntos para recuperar San Cristóbal. Empecé a militar a los 14 años, en los últimos tiempos me he alejado mucho, porque a la gente grande la dejaron afuera, pero, en realidad uno nunca se aleja, porque soy enfermera y atiendo mucha gente, sobre todo del PAMI, que por ejemplo no tiene dinero para aplicarse las inyecciones y los ayudaba. El objetivo es visitar los barrios, trabajar con los sindicatos, con todos y todas, podemos tener disidencias, pero todo que sea dentro del local”, explicó Yolanda. El propósito de esta nueva etapa en el PJ es la unidad del peronismo en la ciudad y el trabajo en conjunto de las personas con experiencia en la política y los jóvenes que se sumaron al grupo. “Queremos la unidad con todos, más los sindicatos, dado que los sindicatos son la columna vertebral del movimiento obrero, Tratamos de unir para poder ganar, ya estuvimos desperdigados durante 20 años y no conseguimos nada, porque siempre queda la grieta entre las lista”, indicó Yolanda, quien invitó a todos los que se quieran sumar, tienen las puertas abiertas.

Según explicó el grupo, todavía no hay posibles candidatos para las próximas elecciones y serán elegidos por consenso.

Mariano Vargas, el secretario de adoctrinamiento, es otra de las personas que se sumó al equipo de trabajo y resaltó la importancia de la participación de Yolanda.

“Seguir militando nuestro trabajo, nuestro día a día, surgió esta posibilidad, teniendo como referente a Yolanda que conoce el pueblo y lo ha transitado cuando no había asfalto ni ripio, dio todo por el peronismo y es una buena posibilidad para unificarnos y se logró”, expresó.

Autoridades:

Secretaria General: Yolanda Acuña

Secretario Adjunto: Cristian Barbini

Secretario de Finanzas: Claudio Gaineddu

Secretario Organización: José Agüero

Secretario de Actas: Marcelo Paredes

Secretario de adoctrinamiento: Mariano Vargas

Secretario de afiliación: Marcus González

Secretario Acción Social: Gerardo Pérez

Secretario de Prensa y Difusión: Marcelo Theiler

Secretaria de la Mujer: Sabrina Juarez

Vocales titulares: Ricardo Borgiattino, Analía Córdoba, José Retamoso, Andrés Ramallo, Julio Juarez y Antonella Caffaratti

Vocales suplentes: Astrid Schvarzstein, Gerardo Coletti, Evelyn Kauffmann, Daniela Avallone, María Vega y Gonzalo Grosso