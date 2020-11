Boca Juniors interesado en el sanguillermino Nahuel Cainelli

Estudiantes de Rio Cuarto, pensando en el inicio de la Primera Nacional, viajó a Buenos Aires para medirse con varios equipos. En uno de los partidos enfrentó a Boca y el Consejo de Fútbol del Xeneize se quedó con una buena imagen de Nahuel Cainelli, volante de 26 años. Tal es así que incluso se lo comunicaron a la dirigencia del León.

El mediocampista atendió a Olé y, entre otras cosas, comentó cuáles son sus sensaciones ante esa noticia.

-En el amistoso ante Boca le llamaste la atención al Consejo de Fútbol del club, ¿Qué sensaciones te genera?

-Te soy sincero, recién me estoy entrenado. Ahora que me lo comentas, me emociona que Boca se fije en mí. Es lindo saber que les llamé la atención o se interesaron por el partido que tuve. Estas noticias te hacen no bajar los brazos.

- ¿Estabas motivado por enfrentar al Xeneize?

-Sí, son equipos de mucha jerarquía. Los cruzamos por Copa Argentina en el 2019 y fue un partido muy especial para nosotros. Por más que haya sido un amistoso el que jugamos hace algunas semanas, son partidos que nadie se quiere perder. Boca es uno de los clubes más grandes de América y es reconocido en el mundo. También enfrentamos en esa gira a Estudiantes de La Plata, otro rival que es muy importante.

- ¿Qué te pareció el nivel de Estudiantes en esa gira por Buenos Aires?

-Si bien no obtuvimos buenos resultados, se pudo demostrar por momentos el funcionamiento que busca el cuerpo técnico. Creo que pagamos caro la jerarquía que tienen estos rivales, tenés un error y sabes que la vas a buscar adentro.

- Para los que no te tienen visto, ¿Cómo describirías tu estilo de juego?

-Soy un volante dinámico que va por las bandas, aunque en el último tiempo me estuve desempeñando más por derecha. No tengo mucho gol, pero busco entrar al área rival constantemente para generar pases filtrados o diagonales. Me considero comprometido en todo aspecto, soy de dar una mano en defensa si el partido lo amerita.

- Contame un poco sobre tus primeros pasos por el fútbol...

-Debuté en 2014 con Tiro Federal de Morteros en el Federal B (hoy en día dicha competencia se llama Torneo Regional). En el 2017 llegué a Estudiantes de Río Cuarto. El primer torneo no lo pude jugar mucho por una lesión y después me costó ganarme un lugar. En el torneo que ascendimos a la Primera Nacional por suerte pude jugar casi todos los partidos.

- ¿Qué te genera el crecimiento de Estudiantes de Río Cuarto en el último tiempo?

-Desde que llegué vi que el club siempre quiere ir por más. Desde Alicio Dagatti (NdelR: presidente del club) hasta el último jugador te demuestran todo el tiempo que quieren lograr grandes cosas. La verdad que me motiva ver al club así.

- Ahora el plantel tiene muchos jugadores experimentados como Farré, Ardente y Ortigoza...

-Sí, es lindo poder compartir vestuario con esa clase de jugadores. Me gusta mucho escucharlos y prestarles atención, constantemente nos aconsejan. Trato de aprender de ellos.

- ¿Para qué está Estudiantes?

-Para dar pelea e ir por todo.

