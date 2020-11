La legalización del aceite de cannabis: “lo probé y fue mágico”

A través de un decreto del gobierno nacional, se permite el acceso al cannabis medicinal en el país mediante el autocultivo, el cultivo solidario o, en el caso de que exista indicación médica, a través de la utilización de especialidades medicinales.

Desde hace muchísimo tiempo existen organizaciones y familias que luchaban por esta legalización, debido a que el aceite de cannabis actúa de manera positiva en la salud. Ahora, según dicho decreto, podrá usarse como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor.

Para conocer acerca del consumo y de los grandes beneficios que produce el aceite de cannabis, El Departamental entrevistó a Claudia Cerutti, quien brindó su testimonio sobre cómo y por qué lo utiliza para calmar fuertes dolores corporales.

Claudia contó que una persona le recomendó el aceite hace un año y medio por un problema puntual que ella tenía en la cadera, entonces decidió investigar acerca de las propiedades, lo que producía y buscó información que la ayudaron a quitarse muchas dudas al respecto. Al conocer bien de qué se trataba lo probó y le calmó los dolores.

“Me tenían que hacer un reemplazo de cadera, yo me venía manejando con calmantes e inyectables que me estaban haciendo mal al corazón, entonces decidí dejar de tomarlos y aguantarme esos dolores intensos. Un día un conocido me dijo que pruebe con el aceite de cannabis, yo le tenía idea porque como todo el mundo lo asocia con el porro, la marihuana y la droga como que no quería, pero llegue a un punto que estaba tan mal, le pedí el contacto, lo probé y en la segunda toma fue espectacular como me calmó. Lo seguí tomando hasta que me operaron, pude andar re bien, seguir trabajando, se me fueron los dolores, como no tengo otras patologías no lo tome más y volvieron los ataques de hígado que tuve de toda la vida, ahí me di cuenta que era el cannabis que me estaba protegiendo el hígado y lo tomo cada tanto cuando me siento mal o como algo fuera de lugar. Para mí fue espectacular”, relató sobre su experiencia.

Claudia fue muy clara sobre los efectos positivos que genera el aceite de cannabis en muchísimos aspectos y aseguró que calma los dolores que producen distintos tipos de enfermedades. Ella es cocinera, lleva muchos años en el rubro, y como pasa gran cantidad de horas parada, gracias al aceite pudo seguir trabajando normalmente.

“Para mí fue mágico, hay personas que en la primera toma les hizo efecto, a otros a los días, cada organismo responde individualmente. Lo que tiene de bueno es que no interactúa con otra medicación, ni la potencia, ni la baja y no tiene sobredosificación. Se inicia con dos o tres gotitas sublinguales, dejar que se absorban debajo de la lengua porque si las tragas los ácidos del estomago lo anulan, esperas un rato y después tomas o comes lo que quieras. Cuando ves que hace efecto hay que buscar el mínimo eficiente. Es asqueroso el sabor, tiene gusto a pasto pero como va debajo de la lengua no se alcanzas a sentir”, explicó acerca del modo de ingerir el aceite de cannabis.

La realidad es que también existen muchos mitos sobre el cannabis, suele relacionarse puntualmente con la droga y mucha gente no quiere consumir el aceite por temor.

“Al principio lo veía distinto porque se asocia con el porro o con estar ‘falopeado’ hablando en términos vulgares y no tiene nada que ver, porque el proceso al que se somete le saca todo el THC lo que provoca el estado psicotrópico y tiene solo el CBD que es la parte medicinal. Lo que veo es que la gente desconoce eso, no es una droga, es algo natural que está preparado para sacarle lo opioide y queda solamente lo medicinal. El otro de los puntos es que hoy en día es muy caro, porque conseguir los materiales está dentro de la ilegalidad, corres riesgo y las plantas salen fortunas. Por miedo y costos la gente que necesita no tiene acceso”.

Tal como lo expresa Claudia, los costos para adquirir el aceite de cannabis son muy elevados, pero, se estima que a partir de esta reglamentación oficial aumente la competencia y la demandas que provocarían que bajen los precios.

“Tengo fe que más adelante bajen, al estar fuera de la marginalidad, que puedas tener tu planta, poder hacerlo o haya gente que lo haga va a ser más fácil de conseguir la materia prima y eso va a llevar a que bajen los costos. Yo lo estoy vendiendo hace poco porque lo recomendaba a otra gente y les funcionó, lo hacen dos señoras grandes de afuera que lo usaban ellas, me consiguieron uno y me mandan para vender, si me largué a vender es porque sé que hace bien, espero que pueda ser más accesible para todos”.

Con respecto a la decisión del gobierno nacional de legalizar el consumo medicinal, que fue visto con muy buenos ojos por gran parte de la sociedad, Claudia brindó su la opinión personal. “Estoy feliz porque hay cientos de chicos, de criaturas y de personas grandes que tienen problemas serios y sobre lo que esta medicación actúa realmente. Veo que en otros países está legalizado, en Argentina no porque hay muchos intereses creados de por medio. Yo estoy re contenta y lo recomiendo”.