Movilización a favor de las dos vidas

El sábado por la tarde, San Cristóbal fue parte de la jornada federal de lucha convocada por la campaña “Salvemos las dos vidas” y las movilizaciones se llevaron a cabo a nivel país. Se trató de una convocatoria espontánea, en donde los militantes provida invitaron vía redes sociales a los manifestantes a llevar pañuelos, globos celestes y banderas argentinas.

El objetivo fue expresar el rechazo al proyecto enviado por el Gobierno al Congreso que comenzará a tratarse la próxima semana. Por eso, los sectores que se oponen a la legalización del aborto salieron a recorrer las calles.

El Departamental entrevistó a Marta Pérez, una ciudadana que participó de la caravana y que fundamentó su posición frente a dicha campaña.

“Todas las personas que estamos a favor de la vida, yo soy una de ellas, estamos en contra del proyecto de la ley del aborto. Entonces es una marcha independiente que surgió desde Buenos Aires a todo el país el sábado 28 de noviembre a las 17 horas. Yo asisto a una Iglesia Evangélica, el pastor es Dario García, quien nos dijo sobre la marcha y podía ir quien quisiera. Fuimos parte de la iglesia, porque hay mucha gente que no está de acuerdo con salir a la calle, agarré mi auto con mi marido y nos fuimos a la marcha.

Marta manifestó que la razón por la que apoya las dos vidas es muy personal y bien concreta. Es madre de una adolescente y de un niño pequeño, y nos contó que luchó mucho para ser madre y que sufrió muchísimo con el segundo embarazo.

“Horrores viví para quedar embarazada, hice de todo y quedé. Tuve un embarazo de riesgo, sufrí mucho, tuve que ponerme una inyección en la panza todos los días y llegué a término con 38 semanas, ahí abracé la causa. Cuando tuve a mi hija mayor me desgarré completa y eso fue lo que me causó todas las grietas en mi útero, por eso tuve que hacer un tratamiento. Estoy a favor porque sostengo que se es ser humano desde el momento que se une el óvulo con el espermatozoide, a partir de ahí es vida humana”.

La caravana que recorrió las calles de la ciudad fue bastante extensa, mucha gente se sumó a la movilización de manera pacífica. Ya el año pasado había sucedido lo mismo con una convocatoria que se llevó a cabo en la plazoleta Almirante Brown.

Marta explicó que la decisión de que sean convocatorias pacificas se debe a que se respetan las opiniones y los pensamientos de los demás. No necesitan enfrentarse con quienes tengan una posición opuesta porque todos tienen el derecho a pensar diferente.

“Somos muy respetuosos del pensamiento de los demás, nadie obligó a nadie a ir a la marcha, uno tiene que formar seres críticos”, comentó Marta.

En cuanto a algunos de los argumentos por los que se impulsó el proyecto de ley de legalización del aborto, Marta sentó su postura y dijo que “si hay una chica que es violada o que es abusada, le deseo lo peor a ese abusador o violador y que pague en la cárcel, pero, que nazca el bebé y se de en adopción. Ahora la Iglesia Católica junto con los cuerpos evangélicos está tramitando el tema de la adopción pero es muy lenta la ley en Argentina. Si una niña fue violada que nazca el bebé y se lo pueda adoptar pero no abortar”.