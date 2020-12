San Guillermo: Presidente de cooperadora criticó la falta de clases presenciales

"Me entero que el ministerio de educación habilitó la apertura de escuelas para sociabilización, media hora en pequeños grupos.

¿Nos toman de idiotas? ¿O realmente están logrando su objetivo de destruir la educación?.

En un año donde se hizo todo mal, para que la educación de nuestros niños y adolescentes siga en decadencia. Y ahora, en diciembre abren las escuelas, ¿para qué? No se ilusionen queridos padres, no es para recuperar lo perdido y para que nuestros niños vayan a estudiar. Sólo para sociabilizar, está prohibido dar apoyo, ayuda en la educación, no se va a dar contenido ni tomar examen, tampoco acto de egreso.

¿O será que algunos no quieren pagar el costo político de que durante todo el año no se dio clases presenciales?

Lamento muchísimo que todos se llenan la boca defendiendo la educación pública y gratuita en Argentina, pero en los hechos parece que a ninguno le interesa.

Estoy convencido que casi lograron arruinar a una generación.

Pero como no me gusta criticar sin proponer, acá presento mi propuesta.

Hoy la OMS ya dijo que no hay que cerrar las escuelas, entonces, abramos las escuelas para educar!. sigamos las clases en diciembre, enero y febrero. Y así recuperamos algo de lo perdido. Si realmente todas las partes que conforman el sistema educativo quieren a la educación, nadie debería dudar en comenzar las clases ya!, para educar, que es el principal objetivo de nuestras escuelas.

Sino seguiremos por muchos años más la decadencia que tenemos como país.

Me queda la última esperanza, que algún día, nos levantemos los de abajo, y recuperemos nuestro sistema educativo, como una vez SARMIENTO lo hizo.

Les hablo como papá y como presidente de la asociación cooperadora del Instituto Mariano Moreno".

Fuente Radio Belgrano E