Murió Alejandro Sabella, ex DT de la Selección Argentina

Fue el último DT que llevó al seleccionado nacional a una final del mundo, en 2014. Otra figura destacada de nuestro fútbol nacional nos deja en este 2020 para el olvido. Alejandro «Pachorra» Sabella fue el DT que, con perfil bajo y vocación de trabajo, volvió a llevar a la Selección Argentina a la final de una Copa del Mundo después de 14 años. Nada más ni nada menos que en Brasil. El partido fatídico ante Alemania, queda en el anecdotario. Antes, en 2009, Sabella había hecho su debut como entrenador -fue durante muchos años parte de los cuerpos técnicos de Daniel Pasarella- en Estudiantes de La Plata. Debut y gloria, para muestra de su calidad: ese mismo año consiguió la Copa Libertadores y, al año siguiente, el Torneo Apertura. Luego de aquella final frente a Alemania en el Maracaná, Sabella no volvió a dirigir y ya se hablabla de sus problemas de salud. El pasado miércoles 26, mientras el país despedía a Diego Maradona, el ex entrenador era internado en una clínica de Capital Federal. Aunque su situación en ese momento no era de gravedad, un virus intrahospitalario complicó, en los últimos días, una cardiopatía aguda. La noticia de su fallecimiento llegó en la tarde de este martes 8 de diciembre.