Evalúan imponer un «toque de queda sanitario» desde las 22 en el país

El infectólogo Eduardo López, que integra la mesa de expertos que asesora al Gobierno, aseguró que si se mantiene el aumento en la cantidad de casos, «va a haber medidas restrictivas importantes», ante lo cual señaló que se podría instaurar un «toque de queda sanitario a partir de las 22 horas».

El especialista consideró que el incremento de los contagios es consecuencia directa de la falta de cuidados de la población: “Es evidente que el aumento del número de casos ha sido muy alto, casi exponencial. El virus se ha expandido más de lo que esperábamos porque un grupo de gente consideró que ya estaba solucionado con el verano o con el aire libre, como si eso lo inmunizara. Y en tercer lugar, está el no uso del barbijo y el incumplimiento del distanciamiento social”.

«Si esto sigue así, yo creo que va a haber medidas restrictivas importantes, guste o no», sostuvo López en declaraciones a Radio Mitre. Entre estas normas que podrían adoptarse, el infectólogo consideró que una podría ser un toque de queda sanitario “que es restringir la circulación y las actividades que conlleven un riesgo en el aumento de casos».

López puntualizó que en Argentina deberá empezar a aplicarse a partir de la noche y no a la tarde como se estableció en algunas naciones europeas. “Francia lo implementó a partir de las 18 y España de las 20. A mí me parece un poco tarde a las 23. Lo pondría más temprano, a las 22. Lo que no podemos es mantener que el equilibrio nuevo esté en 11.800 casos”, sentenció.

De todos modos, el infectólogo remarcó que «hay que tratar de encontrar un equilibrio» entre el cuidado sanitario y la economía, ya que nuevas restricciones perjudicaría a algunos sectores como el entretenimiento, la gastronomía y el turismo.

El toque de queda sanitario podría implementarse antes de lo esperado. El especialista argumentó que con las cifras de las próximas jornadas podría establecerse un plazo, después de dos días sin dar a conocer cifras de coronavirus en la Argentina. «Los fines de semana largo disminuyen los testeos el día 5 o 6 (de enero) habría que estar mirando todos los números para tomar una decisión acorde. No deseo que nadie deje de tener sus vacaciones y esparcimiento, pero si queremos tomar el riesgo de enfermarnos, nos estamos equivocando como sociedad», concluyó.