Calorio: "Siempre pensé que iba a seguir muchos años más"

"Siempre me enseñaron que hay que agradecer, gracias a todas las personas que estuvieron detrás de este sueño, gracias a la gente de Nueve de Freyre por haber confiado en llevarme y a mis compañeros por aceptarme desde el primer día. Pasé una linda temporada en el club, dentro mi pensé que iba a seguir por muchos años más, pero bueno con lo que estamos viviendo se complicaron un poco las cosas. Un club que me cumplió todo desde el primer día, ojalá pronto pueda volver a vestir esa camiseta y cruzarme de nuevo con mis compañeros y todas esas buenas personas que están detrás del básquet.

Gracias a todo el cuerpo técnico por habernos enseñado que si las cosas se hacen bien se pueden alcanzar los objetivos, me llevo muchas cosas de todos. Ahora a esperar que se venga una nueva oportunidad en este 2021. un saludo a todos y buen año", finalizó.