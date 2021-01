Michlig y Dupouy entregaron aportes a instituciones

Asimismo, las autoridades visitaron la sede de la Asociación de Bomberos Voluntarios en donde junto a sus directivos recorrieron las instalaciones, acercaron un apoyo económico y 2 banderas de ceremonias (Argentina y de Santa Fe).

Durante de las actividades, también se destacó la presencia del Senador Suplente Edgardo Martino; el Coord. Legislativo, Marcelo Airaldo; los concejales Nicolás Maza, Ignacio Lemos y Miguel Rafael; el secretario de Hacienda, Miguel Andrada; el Sec. De Obras y Servicios Públicos, Efraín Rojas; el Director de Educación, Cultura y Deportes Fernando Maletti; el Pte. de la Asociación de Bomberos Raúl Acuña y el Jefe de Cuerpo Activo, Williams Papili, entre otros.

Reclamo de ayuda provincial

Por otra parte, el Senador Departamental -al ser interrogado sobre las nuevas medidas de restricción ordenadas por la Provincia señaló que “estamos pidiendo al Gobernador que implemente la ley 14009 para los sectores productivos. Al respecto ya aprobamos esa Ley de mi autoría para que se pueda asistir a los sectores más afectados por esta pandemia, que aún está distante de terminar. Vemos que aún no se ha puesto en marcha una ayuda financiera concreta para esos sectores, y son varios: hoteleros, gastronómicos, fútbol 5, peloteros, jardines maternales, clubes, empresas de catering y atención de fiestas, entre otros tantos. Pero tampoco ha ejecutado los fondos Covid 19 que debe derivar a municipios y comunas. Solo en Ceres ya se ha invertido 4 veces más de lo que se recibió de este fondo”.

Michlig insistió que “muchas de esas actividades no funcionan desde marzo de 2019, y estas nuevas restricciones afectarán más aún al sector gastronómico y del turismo, los cuales necesitan que la provincia deje su criterio financista y ayude a estos empresarios”. A su vez agregó que “esto no es un capricho, es una ley consensuada con el propio poder Ejecutivo, la cual no desconoce el Gobernador”.

También señaló que “hay municipios y comunas que siguen solventándose con recursos propios, porque no llegaron los fondos de obras menores para usar en gastos corrientes, llegaron a algunos lugares, pero no a todos. Ceres es uno de esos casos”.

El Decreto es bastante ambiguo

La Intendenta Alejandra Dupouy, indicó “que junto al Senador y al Diputado González siempre estamos acompañando a las instituciones”. En cuanto a nuevas medidas por el coronavirus indicó que desde Defensa Civil tratamos de adaptar y ajustar el decreto provincial porque es bastante ambiguo, pero lo que buscamos es que el sistema de salud no colapse, y que ayudemos al personal médico que está muy agobiado”.

Finalmente, el Pte. de la Asociación de Bomberos, Raúl Acuña, agradeció la visita del Senador y la Intendenta, a la vez que destacó el apoyo permanente a la institución y el apoyo al cuerpo de bombero, lo cual es una alegría enorme”.