Santa Fe recordó a las víctimas del Holocausto

Los ministros de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Roberto Sukerman, y de Gestión Pública, Marcos Corach, participaron este miércoles del acto en conmemoración de las víctimas del Holocausto, ceremonia con las que se les rinde tributo y a través de la cual se ratifica el compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda otra forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra grupos humanos.

Como cada 27 de enero, se recuerda la liberación por las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau en 1945. La decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de establecer esta fecha es una oportunidad para recordar a las víctimas del genocidio étnico, político y religioso durante la Segunda Guerra Mundial.

La actividad se realizó en el Paseo de los Justos entre las Naciones, en la ciudad de Santa Fe, y del mismo participaron también el intendente de la ciudad, Emilio Jatón; el presidente de la Asociación Cultural Itzjak Leib Peretz, Jaime Kessler; y el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) filial Santa Fe, Horacio Roitman, entre otros.

FORTALECER EL DIÁLOGO

“Estamos convencidos que es fundamental que trabajemos todos juntos en pos de defender la memoria colectiva, de conocer nuestra historia, de fortalecer el diálogo interreligioso e intercultural”, dijo Sukerman en su discurso. “Lo que pasó en ese momento negro de la historia no fue la primera vez que sucedió; tampoco fue casual ni producto de la voluntad de algunos locos: hubo una sociedad que avaló ese exterminio”, agregó el funcionario.

“Incluso, actualmente tenemos muchos conflictos, muertes, persecuciones, a través de guerras o del terrorismo, motivo por el que tenemos que fortalecer el vínculo con la comunidad y transmitir estos hechos históricos porque, de lo contrario, estamos condenados a repetir esa historia”, expresó el ministro en otro tramo.

“En las sociedades hay diferencias y nosotros, dentro de cada una de las organizaciones del Estado, tenemos que trabajar todos los días para revertir esa situación”, concluyó Sukerman.

HACER CONOCER PARA QUE NO SE REPITA

A su turno, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) filial Santa Fe Horacio Roitman, mencionó que “seis millones de judíos -dos tercios de los judíos europeos-, solo por el hecho de ser judíos, y 11 millones de rusos y otras minorías consideradas inferiores por los nazis, fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Ellos son las víctimas del Holocausto que hoy nos reunimos para recordar”.

“Estamos convencidos que expandir la conciencia sobre el Holocausto es la mejor manera de honrar la memoria de las víctimas, y que a través de la educación ayudemos a acabar con el odio, la xenofobia y la intolerancia. Esto no puede volver a suceder, y es nuestra responsabilidad hacer conocer lo que pasó, y que no quede en el olvido y que no vuelva a repetirse”, aseguró.

En este sentido, el titular de la DAIA Santa Fe destacó que “una resolución de las Naciones Unidas insta a los Estados miembros a elaborar programas educativos que transmitan a las futuras generaciones las enseñanzas de la Shoá, del Holocausto, con el objetivo de ayudar a prevenir futuros actos de genocidio”, y es en ese marco que “conjuntamente con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia organizamos ocho jornadas intensivas de capacitación docente en la Shoá, con la presencia de más de 100 participantes en cada una de ellas, y con muy buenos resultados”, dijo Roitman, quien lamentó que durante 2020 por la pandemia estos cursos fueron suspendidos, pero que “esperamos retomarlos este año”.