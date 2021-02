El Concejo de San Cristóbal aprobó la adhesión a una moratoria provincial

Dicha moratoria está destinada a todos los contribuyentes que posean algún tipo de deuda o atraso en el pago de sus impuestos inmobiliarios, patente única o tasa rural, entre los principales impuestos de la región.

Quienes pueden entrar dentro de esta moratoria son los ciudadanos que adeuden hasta el 31 de octubre del año 2020 y para esto existen distintos régimenes establecidos, de acuerdo a cómo pueda abonar cada contribuyente.

“Hay beneficios si van de contado hasta el 80% de descuento en los intereses, hay cuotas de 12 meses, hay hasta 48 meses que son planes especiales mientras que los aportes mensuales no sean menor a $500. Nosotros adhiriendo a esta ley provincial que se regula a través del API, la coparticipación de todo aquello que se recaude en nuestra región estaría coparticipando el 60% de lo recaudado hacia municipios y comunas, que es un importante dinero que podría entrar al municipio para cuestiones generales como por ejemplo servicios y maquinarias”, explicó Carlos Cattáneo, presidente del concejo.

En esta sesión, se aprobó la moratoria ya que ofrece facilidades de pago a los ciudadanos sancristobalenses que no estén al día con sus impuestos y, a su vez, un porcentaje del dinero podría ser beneficio para el municipio y la ciudad.

Por otro lado, el concejal Cattáneo planteó la necesidad de pensar en beneficiar a todos aquellos contribuyentes que no posean ningún tipo de deudas y poder recompensarlos de alguna manera.

“Seguramente este año estaremos pensando en algún tipo de recomendaciones hacia las cámaras legislativas de la provincia y hacia los legisladores para que vayan pensando en aquellos que hacen un esfuerzo para pagar los impuestos y están al día”.