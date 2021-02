Absolvieron a la abuela de Maxi Sosa y su pareja, la justicia no encontró pruebas para condenarlos

(Fuente: Ceres Ciudad.com) La Justicia consideró que no hay evidencia suficiente para culpar a la abuela y su pareja por la desaparición del menor en Ceres. Fueron absueltos. De acuerdo a los Jurados conformado por Luciano Lauría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello no se encontraron pruebas suficientes para que la abuela de Maxi y su pareja continúen en prisión, y decidió absolverlos. Cabe acotar que el Jurado escuchó el testimonio de 58 personas, entre ellas la madre de Maxi y no pudo encontrar las pruebas suficientes para establecer que ellos tuvieron algo que ver con la desaparición del menor. Con este determinación judicial en el fuero federal, se espera que la defensa pida la inmediata libertad de ambas personas.