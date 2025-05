(Por Hernán Lascano (Rosario))

En octubre de 2019 el financista Fernando Whpei se reunió con el agente bursátil Claudio Iglesias que acababa de ser denunciado por lavado de dinero del narcotráfico. Le dijo que tenía contacto con el juez federal Marcelo Bailaque. "Te van a solucionar el tema, pero tenés que entregar 200 mil dólares", afirmó uno de los testigos, que habría dicho Whpei. Desde ese momento a Iglesias le realizaron reclamos de pago en cinco oportunidades. En todos los casos, aseguró el fiscal federal Juan Argibay Molina, el empresario de Bolsa pagó. Esto se manifestó este miércoles en una sala de la Justicia Federal de Rosario, en el mismo ámbito donde todos los días el propio Bailaque se desempeña como juez de garantías. Este miércoles tres fiscales imputaron formalmente por primera vez delitos diversos al magistrado. Quizá el de mayor resonancia fue el que lo sitúa como parte de una trama extorsiva contra el mencionado Iglesias y otro operador bursátil, Jorge Oneto, a quienes supuestamente solicitaron dinero para paralizar la causa que había sido iniciada de una manera oscura: el mismo día que llegó a la AFIP un anónimo genérico hablando de hechos de lavado de fondos del narco que sacudía Rosario. Según los denunciantes, para desactivar la causa que inició el juez Bailaque, en cinco entregas consecutivas pagaron 160 mil dólares de los 200 mil pedidos. El primer pago fue de 40 mil dólares. Según los denunciantes, quien recibió el dinero en todos los casos fue el empresario rosarino Fernando Whpei.

En la audiencia presidida por el juez Eduardo Fernando Rodrigues da Cruz el propio Iglesias, en un video, cuenta cómo se concretó la extorsión. "Siempre le entregué la plata a Fernando Whpei en su oficina. ‘Esta plata la reparto Claudio, no te vas a creer que yo me quedo con plata'", sostuvo. En este caso están involucrados el ex director regional de la AFIP Carlos Andrés Vaudagna, el juez Bailaque y Fernando Whpei. Este último no está imputado aún pero el fiscal Argibay dejó claro que era el grupo que inventó una actuación administrativa y judicial a partir de un anónimo con ánimo chantajista.

Whpei nos ofreció 'un asesoramiento integral en el tema'. Nos manifestó estar al tanto del tema y (les dijo) que esto era un tema que debíamos prestar mucha atención un tema groso con gente importante involucrada y de Buenos Aires. Nos dijo que tenía llegada directa al juez de la causa doctor Bailaque pero que esto iba a tener un costo. Un costo de 200 mil dólares. Según dijo vía zoom el fiscal federal de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, la maniobra contra Iglesias fue para dañar su carrera profesional y consumar la extorsión. Rodríguez solicitó un embargo para el juez federal de 1.050.000 y diversas medidas que implican inhibición general de bienes. El fiscal federal de Procelac, Diego Velasco, sugirió que Bailaque debería ser detenido: "Se dan las causales para su aplicación aunque no podrá ser efectiva por la inmunidad de arresto del imputado y depende del juicio que deberá hacer el Consejo de la Magistratura". El delito de extorsión que podría caberle al juez prevé una pena de prisión de cinco años.