Exitoso "Gran paseo de comidas" en San Cristóbal

Mas Secciones - Sociedad18 de agosto de 2025El DepartamentalEl Departamental
6443416e-7b6c-44a8-b358-9b218590fd14

El viernes se pudo disfrutar de un feriado distinto, a pura música y diversión. Un Gran Paseo de Comidas en el que estuvieron presentes La Rustika, Panther Burgers, El Carrito del Tanque, Churros del Sol, Grido Helados y la excelente barra de tragos de La Isla. El evento tuvo lugar en el centro de la ciudad desde el mediodia hasta la tarde. A estas opciones para degustar se sumaron emprendedores y feriantes, juegos para los más pequeños y zumba con el grupo del profesor Osvaldo Gatti que puso a todos a bailar. 

Desde el Municipio agradecieron especialmente a La Isla Bar por el trabajo conjunto para lograr este evento para toda la familia.

b3a4672a-5572-4e3e-bcee-30612a775df3

Te puede interesar
20250806_121123

San Cristóbal no está ajeno a la Emergencia en Discapacidad: La situación actual en el Centro de Día "Sin Fronteras"

Noelí Rojas
Mas Secciones - Sociedad11 de agosto de 2025

La realidad que atraviesan las familias, los profesionales y las instituciones no es sencilla y preocupa a toda la sociedad, por eso es necesario informarse acerca de este tema y quitar dudas al respecto. Por este motivo, mediante una entrevista, la directora del Centro de Día "Sin Fronteras" de la ciudad de San Cristóbal, Laura Lazzaroni, explicó cómo están trabajando y de qué manera atraviesan la emergencia en discapacidad.

general~2_vga

Mes de las Infancias en la UNL

El Departamental
Mas Secciones - Sociedad08 de agosto de 2025

Durante el mes de agosto la UNL propone una nutrida agenda destinada a niños, niñas y adolescentes y para quiénes trabajan con infancias. Habrá acciones con la comunidad mediante proyectos y programas de extensión y actividades en el Foro Cultural UNL.

Ranking
El Departamental

Recibí las últimas Noticias