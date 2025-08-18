Exitoso "Gran paseo de comidas" en San Cristóbal

El viernes se pudo disfrutar de un feriado distinto, a pura música y diversión. Un Gran Paseo de Comidas en el que estuvieron presentes La Rustika, Panther Burgers, El Carrito del Tanque, Churros del Sol, Grido Helados y la excelente barra de tragos de La Isla. El evento tuvo lugar en el centro de la ciudad desde el mediodia hasta la tarde. A estas opciones para degustar se sumaron emprendedores y feriantes, juegos para los más pequeños y zumba con el grupo del profesor Osvaldo Gatti que puso a todos a bailar.

Desde el Municipio agradecieron especialmente a La Isla Bar por el trabajo conjunto para lograr este evento para toda la familia.