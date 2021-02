32 familias ya tienen la escritura de su vivienda, las que fueron abandonadas en un «depósito»

Por años, vecinos afectados por esta larga y mal intencionada demora, fueron golpeando puertas en provincia, y en el propio municipio, para que se les haga entrega de las mismas.

Nunca lo consiguieron, hasta este jueves. Las escrituras estaban validadas desde el año 2005, y hace algunos días atrás, un empleado del gobierno de la ciudad, encontró todos estos documentos tapados en tierra y en total abandono. «Hubo mala intención en la gestión del gobierno anterior de hacer sufrir a estas familias, y no darles la escritura. Especularon por más de 15 años con las necesidades de todas estas familias que tal vez en su momento quisieron acceder a un crédito y no pudieron hacerlo» manifestaron fuentes del gobierno.

«Así se manejaban, y vienen a querer cuestionar como se trabaja en este gobierno» sostuvo otro funcionario presente esta mañana en el Liceo Municipal donde las familias afectadas por la no entrega de las escrituras, cambiaron sus rostros al poder contar con ese importante documento.

Fuente Ceres Ciudad.